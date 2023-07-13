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ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX разогнана до 4230 МГц
При этом во время работы карта находилась в простое и потребляла 300 Вт

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 Оверклокеры продолжают демонстрировать свою удаль, используя графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, благодаря чему она показывает невиданные ранее тактовые частоты. Последняя рекордная частота принадлежит Аллену Мэтью, также известному под ником SPLAVE, который первым побил рекорд в 4 ГГц и теперь добился еще более высоких тактовых частот.

 Видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX стала первой моделью, достигшей в разгоне частоты 4 ГГц. После этого подвига оверклокер под ником CENS также установил новый рекорд разгона, используя карту китайской компании Colorful RTX 4090 iGame LAB, который достиг тактовой частоты выше 4090 МГц. Хотя это без какой-либо 3D-нагрузки, но, похоже, что SPLAVE хочет сохранить первенство за собой и теперь разогнал RTX 4090 ROG MATRIX еще сильнее.

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 Оверклокер показал новый скриншот своего графического процессора ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX, который работает на частоте 4230 МГц. Это на 68% выше эталонной тактовой частоты в 2520 МГц. Чтобы установить этот рекорд, использовалась система охлаждение LN2, и здесь важно то, что GPU работал в простое с мощностью 300 Вт. Это 66% бюджета мощности в 450 Вт. Неизвестно, мог ли SPLAVE испытать карту в 3D-нагрузке на таких высоких тактовых частотах, но карта определенно с легкостью потребляла бы около 1000 Вт мощности.

 Кроме того SPLAVE также побил несколько мировых рекордов в так называемом «Rampage World Tour» с графическим ускорителем ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX. Различные мировые рекорды включают тесты SuperPosition 1080p и SuperPosition 8K. Карта работала на частоте более 3,9 ГГц при игровых нагрузках, что впечатляет.

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 Удивительно, что всего несколько месяцев назад пределом мечтаний было увидеть графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090, работающий на тактовой частоте 4 ГГц, а теперь следующим этапом может стать тактовая частота 4,5 ГГц. Это не только демонстрирует возможности графической архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, но и истинную мощь технологического процесса TSMC 4N.

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Источник: wccftech.com
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