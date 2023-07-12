Для этого операционной системе потребовалось около тридцати лет

Хотя у Linux есть несколько преимуществ по сравнению с Mac от Apple и Windows от Microsoft, она так и не получила широкого распространения на ПК. После 30 лет на рынке операционная система с открытым исходным кодом достигла 3% доли рынка ОС для настольных ПК. Об этом сообщает Linuxiac со ссылкой на StatCounter, что является рекордно высоким показателем.

В настоящее время доля Windows на рынке ПК составляет 68,15%, MacOS — 21,38%, Chrome OS — 4,15%, а Linux используется на 3,08% персональных компьютеров. Около 3,24% всех систем работают под управлением FreeBSD или других неизвестных операционных системах, которые, скорее всего, являются либо очень новыми, либо очень старыми версиями популярных ОС.

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По данным StatCounter, доля Linux удвоилась с 1,64% в 2018 году до примерно 3% в 2023 году. С другой стороны, доля MacOS увеличилась с 12,33% в 2018 году до 21,38% на сегодня, тогда как доля Windows снизилась примерно с 82% пять лет назад до 68,15% сегодня.

Но хотя Linux почти не используется на настольных ПК, система доминирует на рынках серверов, суперкомпьютеров, периферийных систем, Интернета вещей и встроенных ПК благодаря универсальности, безопасности и природе ОС с открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам быстро внедрять инновации.

Настольные компьютеры и ноутбуки не обязательно выигрывают от тех же преимуществ, что и серверы или NAS. Пользователи слишком хорошо знакомы с Windows и MacOS, чтобы переходить на Linux, поэтому операционная система остается аутсайдером на рынке потребительских ПК. Тем не менее ее доля на рынке медленно растет, хотя трудно предсказать, будет ли эта ОС набирать популярность в дальнейшем.

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Возможно, такие устройства, как Steam Deck, сделают Linux более приемлемой для геймеров, и с этого момента его внедрение на настольных компьютерах и ноутбуках также будет расти. Но пока Linux остается нишевой ОС для потребительских ПК.