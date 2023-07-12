Теперь четыре контакта данных имеют меньшую длину, предотвращая передачу полной мощности на карту с не полностью вставленным кабелем питания

В сети появилась информация, что NVIDIA реализовала новый дизайн разъема питания для RTX 4090 Founders Edition.

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Похоже, что компания находится в процессе обновления своих карт Founder Edition с новым и улучшенным дизайном разъема питания 12VHPWR. Хотя полные детали реализации еще не известны, было обнаружено, что NVIDIA уже использовала этот разъем на своих картах RTX 4070 и RTX 4070 Ti. Однако это может быть не полноценная версия разъема 12V-2×6.

Хотя NVIDIA официально не объявляла о каких-либо изменениях разъема питания, о существовании нового дизайна стало известно после того, как появились сообщения о том, что компания работает над новым разъемом. Одним заметным отличием нового дизайна является наличие четырех укороченных контактов. Эти контакты были уменьшены по длине, что фактически исключает возможность взаимодействия графического ускорителя с блоком питания для получения высокой мощности, если кабель не вставлен полностью. Эта модификация помогает предотвратить ситуации, когда высокая мощность передается на видеокарту по кабелю, который не полностью вставлен в разъем.

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Последние сообщения предполагают, что NVIDIA включила этот дизайн разъема в RTX 4090 Founders Edition, первый настольный графический ускоритель текущего поколения с 12 + 4 контактами. Ожидается, что это незначительное изменение уменьшит вероятность повреждения видеокарт из-за плавления контактов как на самой карте, так и на блоке питания.