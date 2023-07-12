В акции участвуют все процессоры Ryzen 7000 нового поколения, а также видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Объявив себя эксклюзивным партнером игры Starfield для ПК, AMD начала продвигать новый игровой комплект, в котором геймеры могут получить грядущую космическую игру от Bethesda с некоторыми процессорами AMD Ryzen 7000, графическими картами Radeon серии 6000/7000 и готовыми системами AMD с поддерживаемым оборудованием. В отличие от предыдущих пакетов, AMD предлагает две разные версии игры в зависимости от приобретаемого оборудования или системы. Если пользователь покупает систему или компонент более высокого класса, то он может получить версию Starfield Premium Edition, в то время как модели более низкого уровня будут предлагаться вместе со стандартной версией игры.

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Starfield является первой новой игрой за более чем 25 лет от Bethesda Game Studios. Проект представляет собой космическую ролевую игру, включающую исследование космоса, геймплей от первого лица, сражения между кораблями, строительство и многое другое.

Итак, чтобы получить свою копию игры Starfield Premium Edition, геймерам необходимо приобрести видеокарты: Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT, RX 6950 XT, RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800, RX 6750XT, RX 6700XT и RX 6700. Если пользователи хотят приобрести новый процессор, то для получения копии игры им необходимо приобрести Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7900.

Процессоры, на которые распространяется стандартная версия Starfield, включают модели Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7700 или Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 7600. Покупка видеокарт Radeon RX 7600, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 позволяют также получить стандартную версию Starfield.

Что касается готовых систем, то для получения Starfield Premium Edition необходимо купить ПК, оснащенный любым из вышеперечисленных процессоров, а также Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 7600X, Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 5600G. Это также относится к некоторым ноутбукам с процессорами Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7845HX или Ryzen 7 7840HS и Ryzen 7 7735HS. Кроме того любой ноутбук получает Starfield Premium Edition, если он включает Radeon RX 7600M XT, Radeon RX 7600M, Radeon RX 7700S и Radeon RX 7600S.

Полный список всех поддерживаемых продуктов находится по данной ссылке. Таким образом Starfield Premium Edition будет поставляться в комплекте с высокопроизводительными процессорами и графическими процессорами, а также со всеми подходящими системами AMD. Стандартная версия, наоборот, будет поставляться исключительно с массовыми процессорами AMD Ryzen и графическими процессорами среднего уровня.

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Разница между двумя версиями Starfield довольно значительна. В Premium Edition есть несколько дополнительных возможностей, которых нет в Standard Edition. К ним относятся расширение Shattered Space Story Expansion, набор скинов Constellation, а также доступ к цифровому артбуку игры и оригинальному саундтреку.