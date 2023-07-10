Процессор имеет минимальную разницу в производительности в сравнении с его практическим клоном Ryzen 5 7600

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

AMD Ryzen 5 7500F станет первым процессором на платформе AM5 без встроенной графики. Это предполагает наличие неиспользуемого кристалла ввода/вывода, где обычно находятся два CU. Как и в случае с процессорами Intel без iGPU, ожидается, что процессоры серии F будут стоить немного дешевле, чем модели со встроенной графикой.

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Рассматриваемая модель процессора имеет 6 ядер и 12 потоков с тактовой частотой 3,7 ГГц. По словам производителей материнских плат, которые ранее раскрыли некоторые подробности, этот процессор имеет почти идентичную конфигурацию с Ryzen 5 7600, за исключением отсутствия графического процессора и немного более низкой базовой частоты на 100 МГц. Оба процессора используют один и тот же кристалл степпинга B2 и TDP по умолчанию 65 Вт.

После выпуска Geekbench 6.1 результаты производительности стали не совсем корректными, что затрудняет прямое сравнение результатов версий 6.0 и 6.1, особенно для новых процессоров AMD Ryzen 7000. Тем не менее можно собрать некоторые важные данные, изучив записи с использованием той же материнской платы с чипсетом A620, Geekbench 6.1 и памяти DDR5-6000.

Различия между имеющимися результатами минимальны. На самом деле Ryzen 5 7500F работает немного лучше в многопоточных тестах, хотя разница в 2% находится в пределах погрешности. С другой стороны, Ryzen 5 7600X имеет более высокую производительность на 3,7% в одноядерном тесте.

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Тем не менее Ryzen 5 7500F представляет собой привлекательный вариант, особенно для экономных геймеров, которые планируют использовать дискретный графический ускоритель, что соответствуем большинству конфигураций пользователей. К сожалению, AMD еще официально не анонсировала этот процессор, и остается неясным, станет ли Ryzen 5 7500F доступным для любителей или будет продуктом, эксклюзивным для OEM-производителей.