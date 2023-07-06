Однако такая цена действует не везде и не на постоянной основе

Видеокарта NVIDIA RTX 4080, дебютировавшая в прошлом году по цене 1199 долларов, получила значительное снижение цены. Несмотря на постепенное падение цен с течением времени, на рынке не наблюдалось существенных колебаний их стоимости до сегодняшнего дня.

реклама

MSI, компания, которая оперативно снизила цены на свои видеокарты Radeon и GeForce за последние несколько месяцев, представила заманчивое предложение для RTX 4080. Видеокарта по цене 1099 долларов получает дополнительную скидку в 100 долларов с использованием специального купона. Таким образом эта акция эффективно снижает цену до беспрецедентных 999 долларов.

Хотя такие сниженные цены еще не достигли всех регионов, европейские геймеры теперь также могут воспользоваться сниженной стоимостью, поскольку RTX 4080 доступна по цене 1159 евро, что на 12,7% ниже первоначальной цены. Между тем еще более заманчивые предложения можно найти в Китае, где тот же графический ускоритель в настоящее время продается на 13,7% дешевле, что нивелирует влияние более высоких обменных курсов валют.

Ниже представлены изменения стоимости карты в зависимости от региона:

США: $1199 → $999 (-16,6%);

ЕС: 1329 евро → 1159 евро (-12,7%);

Китай: 9499 иен → 8199 иен (-13,7%).

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Предложение Newegg является частью акции «Fantastech», которая проходит с сегодняшнего дня по 9 июля. Стоит обратить внимание, что цены и доступность могут различаться в разных регионах, и заинтересованным покупателям рекомендуется уточнять информацию у местных розничных продавцов. К сожалению российским игрокам о таких аттракционах щедрости можно только мечтать.