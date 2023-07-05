Новинка получила чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 и доступна в Китае по цене от 540 доллров

Nubia представила первый игровой планшет под своим суббрендом RedMagic. Как и ожидалось, планшет оснащен процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, который Nubia дополнила оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. По словам производителя, планшет также включает в себя внушительную систему охлаждения, которая должна снижать температуру устройства на 5°C при длительной нагрузке в сравнении с традиционным охлаждением.

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Кроме того RedMagic Gaming Tablet оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Дисплей также может работать с частотой обновления до 144 Гц, с пиковой яркостью 600 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц. Nubia оснастила планшет аккумуляторной батареей емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, позволяющей зарядить устройство всего за 55 минут.

Также RedMagic Gaming Tablet имеет 16-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную заднюю камеры, четыре динамика и дополнительный чехол для клавиатуры, а также другие аксессуары. Весит планшет 613 г и имеет минимальную толщину 6,5 мм. Nubia еще не подтвердила глобальную доступность устройства, но в Китае RedMagic Gaming Tablet доступен по следующим ценам в зависимости от конфигурации памяти:

12 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 3899 юаней (~540 долларов);

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16 ГБ ОЗУ/512 ГБ встроенной памяти — 4599 юаней (~ 637 долларов).