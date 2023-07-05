Недавно выпущенный графический процессор RTX 4060 уже подвергся значительному падению цены в течение недели после его выпуска. Один из испанских ритейлеров в настоящее время предлагает карту по цене 299,95 евро, что значительно ниже официальной рекомендованной розничной цены, составляющей 335 евро.
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Эта тенденция к снижению цен характерна не только для одного ритейлера, поскольку многие европейские поставщики начали продавать со скидкой последнюю модель в серии RTX 40. Например, немецкие ритейлеры предлагают скидку 6% на этот GPU. Однако испанский ритейлер пошел еще дальше, снизив цену на 10%, несмотря на то, что карта только появилась в продаже.
Если рассматривать самые доступные варианты из всех представленных недавно моделей, то становится очевидным, что каждая модель уже на 10% дешевле. Это служит явным признаком того, что первоначальные цены были чрезмерно высокими, это способствовало слабому интересу, проявляемому геймерами.
RTX 4060 Ti: MSRP €449, предлагается за €399.95 (-11%);
RTX 4060: MSRP €335, предлагается за €299.95 (-10%);
RX 7600: MSRP €299, предлагается за €259.94 (-13%).
Судя по всему производители графических ускорителей столкнутся с большим количеством проблем ценообразования при планировании будущих графических карт. Учитывая низкий интерес к карте RTX 4060 8 ГБ, грядущий вариант с 16 ГБ может столкнуться с еще большими проблемами, так как увеличение объема памяти не сильно поможет повысить игровую производительность, но негативно скажется на её стоимости. Вероятно, для производителей настал момент переосмысления стратегии ценообразования.