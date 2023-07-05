Такое снижение цены наблюдается у одного из испанских продавцов, но общая тенденция на снижение стоимости наблюдается практически на всех рынках

Недавно выпущенный графический процессор RTX 4060 уже подвергся значительному падению цены в течение недели после его выпуска. Один из испанских ритейлеров в настоящее время предлагает карту по цене 299,95 евро, что значительно ниже официальной рекомендованной розничной цены, составляющей 335 евро.

реклама

Эта тенденция к снижению цен характерна не только для одного ритейлера, поскольку многие европейские поставщики начали продавать со скидкой последнюю модель в серии RTX 40. Например, немецкие ритейлеры предлагают скидку 6% на этот GPU. Однако испанский ритейлер пошел еще дальше, снизив цену на 10%, несмотря на то, что карта только появилась в продаже.

Если рассматривать самые доступные варианты из всех представленных недавно моделей, то становится очевидным, что каждая модель уже на 10% дешевле. Это служит явным признаком того, что первоначальные цены были чрезмерно высокими, это способствовало слабому интересу, проявляемому геймерами.

RTX 4060 Ti: MSRP €449, предлагается за €399.95 (-11%);

RTX 4060: MSRP €335, предлагается за €299.95 (-10%);

RX 7600: MSRP €299, предлагается за €259.94 (-13%).

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Судя по всему производители графических ускорителей столкнутся с большим количеством проблем ценообразования при планировании будущих графических карт. Учитывая низкий интерес к карте RTX 4060 8 ГБ, грядущий вариант с 16 ГБ может столкнуться с еще большими проблемами, так как увеличение объема памяти не сильно поможет повысить игровую производительность, но негативно скажется на её стоимости. Вероятно, для производителей настал момент переосмысления стратегии ценообразования.