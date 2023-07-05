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NVIDIA применила модифицированный разъем питания на GeForce RTX 4070 Founders Edition
Это призвано исключить неправильное подключение карты к блоку питания и избежать проблемы с повреждением графического ускорителя
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 NVIDIA и PCI-SIG работают над версией разъема питания с улучшенной системой фиксации и модифицированными контактами, чтобы обеспечить лучшее соединение между графическим процессором и блоком питания. Как видно из частичных спецификаций, новый разъем имеет укороченные контакты (четыре контакта данных, которые определяют мощность кабеля). Эта довольно простая идея заключается в отключении режима высокой мощности, если кабель не вставлен полностью.

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 Оказывается, NVIDIA уже выпустила первые видеокарты с такими улучшенными контактами, а именно видеокарта RTX 4070 стала первой с таким дизайном. Хотя большинство карт RTX 4070 имеют 8-контактный дизайн, некоторые карты, например, серии MSI Gaming, также имеют улучшенный разъем. MSI также будет использовать этот новый разъем «12V-2×6» в своих будущих блоках питания, как показала выставка Computex.

 "Начиная с GeForce RTX 4070 FE, NVIDIA уже использует модифицированный разъем 12VHPWR со значительно утопленными контактами! В то время как GeForce RTX 4080 Founders Edition по-прежнему использует разъем от CEM 5.0, GeForce RTX 4070 Founders Edition с момента своего запуска использует модифицированный вариант со смещением внутрь на 1,7 мм, аналогичный 12V-2× 6 разъем", — отмечает Igor’sLAB

 Возможно, это не полная реализация кабеля 12V-2x6, ведь в официальных сообщениях даже не упоминается, что RTX 4070 имеет улучшенные разъемы питания. Дизайн MSI также помечен как H+, что относится к более старому дизайну 12VHPWR. Тем не менее доказательства очевидны, и в конструкцию разъема питания были внесены некоторые очевидные изменения. Вполне возможно, что NVIDIA просто не хотела затрагивать столь деликатную тему, упомянув ее, или же MSI просто хотела обеспечить более безопасное соединение на своих новых графических ускорителях с помощью этого простого изменения.

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 Модели RTX 4060 Ti и RTX 4060 уже имели исключительно 8-контактные разъемы питания, поэтому RTX 4070 была первой известной картой с такой конструкцией разъема питания. Остается надеяться, что скоро станет известно больше об этом нововведении, на этот раз напрямую от NVIDIA.

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Источник: videocardz.com
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В видеокартах GeForce RTX 4070 замечен 12VHPWR разъём с укороченными сигнальными контактами
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