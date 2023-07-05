Но есть вероятность того, что это просто опечатка сотрудника немецкой версии веб-сайта AMD

Однако есть вероятность, что на веб-сайте AMD в Германии могла быть опечатка, где название «RX 7600 XT» было размещено на странице обычной модели RX 7600.

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С момента выпуска видеокарты начального среднего уровня RX 7600 велись дискуссии о возможности варианта «XT». Учитывая, что RX 7600 уже имеет полноценный графический процессор Navi 33, логичным выбором для AMD было бы увеличение объема памяти до 16 ГБ. Это становится еще более актуальным, учитывая, что в этом месяце NVIDIA собирается выпустить 16-гигабайтную версию GeForce RTX 4060 Ti.

Однако важно отметить, что больший объем памяти не всегда приводит к значительному повышению производительности для видеокарт среднего уровня во всех играх. Это первую очередь это позволит добиться более плавного игрового процесса в играх с интенсивным использованием видеопамяти.

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Стоит отметить, что AMD до сих пор выпустила только три видеокарты серии Radeon 7000, что абсолютно не впечатляет по сравнению с шестью выпущенными моделями NVIDIA и еще одной на подходе. AMD на данный момент может предложить покупателям только две карты линейки RX 7900 и одну RX 7600, вышедшую в прошлом месяце. Пока нет никаких признаков выхода линейки RX 7800/7700 на базе GPU Navi 32. Этот сегмент зачастую является самым популярным среди пользователей.