Недавно выпущенная видеокарта RTX 4060 не произвела сильного впечатления на геймеров, подтвердив более ранние прогнозы. Ситуация особенно удручающе выглядит в Европе, где игроки не устраивают очередь у прилавков магазинов. В ответ на вялый спрос розничные продавцы по всему континенту быстро прибегли к скидкам на пользовательские карты GeForce RTX 4060.
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Лидером в данном вопросе стала немецкая компания Mindfactory, которая в настоящее время предлагает RTX 4060 по сниженной цене в 310 евро. Чтобы не отставать от конкурентов, французский ритейлер Hardware.fr также последовал этому примеру, предложив ту же модель MSI Ventus 2X за 309 евро при использовании соответствующих купонов. Такой шаг представляет собой заметное снижение цены на 6% всего за шесть дней с момента первоначального выпуска карты.
Видеокарта MSI Ventus 2X является одной из моделей, которая первоначально была выпущена по цене 329 евро. Похоже, что розничные торговцы сталкиваются с проблемами из-за отсутствия должного интереса со стороны пользователей, считающих такую цену слишком высокой для новой модели видеокарты. В результате магазины были вынуждены снизить цены в надежде стимулировать спрос и привлечь больше покупателей.
Интересно, что на территории США не наблюдается падения цен, и с момента запуска она оставалась на уровне 299 долларов.