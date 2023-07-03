Странно выглядящий кулер, который в последнее время наделал много шума в сети, наконец-то проследили до источника его появления. Рассматриваемый кулер для видеокарты был замечен на платформе Taobao Goofish, известной тем, что на ней представлены бывшие в употреблении предметы, а также прототипы еще не выпущенного аппаратного обеспечения. Участник платформы, известный под ником Hayaka, в настоящее время предлагает решение для охлаждения GeForce RTX 40, которое он описывает как дизайн RTX 4090Ti или TITAN ADA. Однако внимание многих привлекла удивительно высокая цена в 888 тысяч юаней, что примерно эквивалентно 120 тысячам долларов.
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Следует отметить, что эта цена, скорее всего, не окончательная. Судя по комментариям, продавец готов продать товар тому, кто предложит самую высокую цену, и потенциальные покупатели уже выразили в этом заинтересованность.
Стоит также отметить, что ранее этот кулер был замечен в двух разных цветовых вариантах: один выполнен в магниевом стиле GeForce, а другой имеет золотистый кожух карты TITAN. Тем не менее нет никаких указаний на то, что он будет выпущен как реальный продукт в ближайшем будущем. Кроме того предлагаемый на продажу кулер не включает в себя печатную плату или графический процессор, что делает его практически бесполезным, за исключением использования его в качестве предмета коллекционирования.
Дизайн этого кулера подкупает не только необычайно толстым четырехслотовым форм-фактором, который еще не встречался ни в одном графическом ускорителе NVIDIA Founders Edition, но и уникальной вертикальной установкой печатной платы, расположенной перпендикулярно интерфейсу.