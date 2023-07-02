Информацию об этом уже разместила на своем сайте ритейлер Newegg

AMD недавно объявила о сотрудничестве с Bethesda в разработке долгожданной научно-фантастической ролевой игры Starfield. Согласно данным Newegg, AMD решила отпраздновать партнерство и готовит пакет Starfield для линейки процессоров нового поколения Ryzen 7000.

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Мини-сайт под названием «AMD Starfield Game Bundle Promotion Store» подтверждает, что все модели Ryzen 7000, начиная с Ryzen 5 7600 начального уровня и заканчивая флагманским Ryzen 9 7950X3D, имеют право на участие в акции. AMD официально еще не анонсировала комплект, поэтому условия акции остаются загадкой. Первоначально игра должна была выйти 22 ноября, но Bethesda перенесла Starfield на 6 сентября 2023 года. Логично предположить, что объявление AMD будет сделано в ближайшее время, чтобы дать потребителям время совершить покупку Ryzen 7000 до запуска игры.

Предыдущая акция AMD с игрой Star Wars Jedi: Survivor для процессоров Ryzen 7000 завершилась 30 июня. Таким образом, производитель готовит новое продолжение, чтобы продолжать побуждать потребителей покупать чипы компании на базе архитектуры Zen 4. Пока неясно, распространит ли AMD акцию также на видеокарты Radeon RX 7000.

Starfield будет использовать многие технологии AMD, в том числе FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2), в первый же день, поэтому вполне логично, что AMD захочет продвигать эту игру. К сожалению, эксклюзивность AMD не сулит некоторым геймерам ничего хорошего, поскольку Starfield, спонсируемая AMD, будет лишена поддержки со стороны конкурирующих технологий, таких как Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) и Intel Xe Super Sampling (XeSS). Но один известный моддер PureDark пообещал реализовать поддержку DLSS 3 в Starfield.

Минимальные системные требования для Starfield столь же строги, как и для Star Wars Jedi: Survivor. Для игры требуется шестиядерный процессор, такой как Ryzen 5 2600X или Core i7-6800K, 16 ГБ памяти, Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1070 Ti и 125 ГБ свободного места на твердотельном накопителе. Учитывая характер игры, интересно посмотреть, будет ли она использовать технологию Microsoft DirectStorage для ускорения загрузки. Теперь, когда Microsoft владеет Bethesda, есть большая вероятность, что эта функция появится в Starfield.

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Starfield доступна для предварительной покупки в Steam за 69,99 долларов, а версия Digital Premium Edition обойдется в 99,99 долларов. Никто не будет покупать чип Ryzen 7000 только для игры, поскольку Ryzen 5 7600 по цене 223 доллара является самой дешевой моделью на архитектуре Zen 4. Тем не менее это приятный дополнительный бонус для потребителей, которые планируют перейти на платформу Zen 4.