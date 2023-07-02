Сокет LGA-4710, для которого были разработаны эти процессоры, не следует путать с LGA-7529. Хотя последний предназначен и для Granite Rapids кроме AP версии. Сокет большего размера также будет поддерживать процессоры под кодовым названием «Sierra Forest», будущие чипы Intel с эффективным ядром для платформы Xeon.
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Меньший сокет LGA-4170 может в конечном итоге стать частью платформы для потребительского сегмента и рабочих станций, известной как Xeon WS, однако пока ничто не подтверждает такие планы. Нынешняя серия для рабочих станций, известная как Sapphire Rapids-WS, включающая процессоры Xeon W3400/2400, должна быть обновлена в начале следующего года.
Судя по тому, чем поделился инсайдер @momomo_us, Intel в настоящее время готовит две конструкции IHS для своих процессоров LGA-4170, одна из которых, по-видимому, использует тот же подход к разработке, что и с процессорами AMD AM5 Raphael или серией Ryzen 7000.
В ответ на эту утечку другой инсайдер YuuKi-AnS сообщил, что такой сокет упоминается для платформы, известной как Beechnut City, которая поддерживает процессоры GNR-SP. Intel Beechnut City — это двухпроцессорная платформа для Granite Rapids, будущих чипов Intel для центров обработки данных, основанных на архитектуре Granite Rapids-SP.
Согласно слайду, который принадлежит Intel, эта платформа будет поддерживать модели с TDP до 350 Вт и до 8-каналов памяти DDR5 со скоростью до 6400 МТ/с. Перед запуском Granite Rapids в следующем году Intel еще предстоит развернуть процессоры Xeon 5-го поколения, известные как «Emerald Rapids», которые будут поддерживать ту же платформу, что и текущие Xeon Sapphire Rapids 4-го поколения.