Бренд Honor собирается представить смартфон X50 в Китае 5 июля в 19:30 по местному времени. Компания уже сообщила более подробную информацию о предстоящем устройстве. Кроме того перед запуском смартфон появился в базе данных Geekbench.
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Компания Honor опубликовала новые тизеры о смартфоне X50 на платформе микроблогов Weibo. Один тизер показывает, что устройство будет работать на однокристальной системе Snapdragon 6 Gen 1. Другой тизер подтверждает дизайн и детали дисплея будущего смартфона. Он будет оснащен изогнутым дисплеем с отверстием по центру под селфи-камеру с разрешением 1,5K. Устройство, скорее всего, будет оснащено AMOLED-панелью с интегрированным сканером отпечатков пальцев.
Что касается дизайна, то Honor X50 имеет круглый модуль камеры с двумя датчиками и светодиодной вспышкой. Подтверждено, что основная камера имеет разрешение 108 МП. Устройство будет предлагаться в цветовых вариантах Silver и Gradient White, а также в оранжевом оттенке с кожаной задней панелью.
Honor X50 указан в Geekbench под номером модели ALI-AN00. Помимо подтвержденного процессора, база данных бенчмарка показывает, что смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 13 из коробки. Также предполагается, что будет конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.
Что касается производительности, то в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench Honor X50 набирает 606 и 2484 балла соответственно. Согласно сертификации 3C, Honor X50 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 35 Вт.