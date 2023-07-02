Интересно, но эта модель вышла без какого-либо официального анонса, но была обнаружена одним из посетителей сайта Videocardz.com. На данный момент видеокарта MSI с данной системой охлаждения доступна исключительно на китайском рынке.
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Конструкция системы охлаждения отличается от преобладающего дизайна последних лет, которая обычно используется почти во всех картах RTX 4090 на рынке. Однако на данный момент MSI AERO S не является уникальной, и в прошлом месяце уже появлялась информация о подобных моделях.
Как можно было видеть на примере серии RTX 30, NVIDIA довольно прохладно относится к таким конструкциям системы охлаждения. Выход более дешевых карт GeForce RTX с турбовентиляторами может стать потенциальной угрозой для моделей RTX для рабочих станций. Эти карты не будут предлагать те же возможности, что и официальная профессиональная серия RTX ADA, но существует множество ресурсоемких вычислительных рабочих нагрузок, которые можно так же легко выполнить с меньшим объемом памяти.
Характеристики карты стандартные и включают графический процессор AD102-300 с 16384 ядрами CUDA в сочетании с 24 ГБ памяти GDDR6X. Несмотря на то, что MSI не предоставила официальных спецификаций, весьма вероятно, что эта карта будет ограничена TDP 450 Вт, что является характеристикой моделей RTX 4090 с обычными системами охлаждения. Большинство этих карт оснащены адаптерами питания от 3 × 8 контактов на 12VPHWR мощностью 450 Вт.