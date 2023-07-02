На данный момент купить карту можно только в Китае

Интересно, но эта модель вышла без какого-либо официального анонса, но была обнаружена одним из посетителей сайта Videocardz.com. На данный момент видеокарта MSI с данной системой охлаждения доступна исключительно на китайском рынке.

реклама

Конструкция системы охлаждения отличается от преобладающего дизайна последних лет, которая обычно используется почти во всех картах RTX 4090 на рынке. Однако на данный момент MSI AERO S не является уникальной, и в прошлом месяце уже появлялась информация о подобных моделях.

Как можно было видеть на примере серии RTX 30, NVIDIA довольно прохладно относится к таким конструкциям системы охлаждения. Выход более дешевых карт GeForce RTX с турбовентиляторами может стать потенциальной угрозой для моделей RTX для рабочих станций. Эти карты не будут предлагать те же возможности, что и официальная профессиональная серия RTX ADA, но существует множество ресурсоемких вычислительных рабочих нагрузок, которые можно так же легко выполнить с меньшим объемом памяти.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Характеристики карты стандартные и включают графический процессор AD102-300 с 16384 ядрами CUDA в сочетании с 24 ГБ памяти GDDR6X. Несмотря на то, что MSI не предоставила официальных спецификаций, весьма вероятно, что эта карта будет ограничена TDP 450 Вт, что является характеристикой моделей RTX 4090 с обычными системами охлаждения. Большинство этих карт оснащены адаптерами питания от 3 × 8 контактов на 12VPHWR мощностью 450 Вт.