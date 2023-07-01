Генеральный директор NVIDIA выйдет на сцену, чтобы обсудить будущее вычислений следующего поколения. SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques - Специальная группа по компьютерной графике и интерактивным технологиям) — мероприятие, специализирующееся на компьютерной графике. На этом ежегодно проводимом слёте гуру графики, энтузиасты и студенты приглашаются на образовательные курсы, семинары и дискуссионные площадки.
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SIGGRAPH делает акцент на широком спектре тем, связанных с компьютерной графикой, включая 3D-моделирование, анимацию, виртуальную реальность, дополненную реальность, визуальные эффекты, игры, компьютерное зрение, рендеринг и многое другое. Конференция предоставляет платформу для демонстрации последних достижений, методов и инноваций в этих областях.
На SIGGRAPH производители видеокарт часто анонсируют новые видеокарты для рабочих станций, что должны использовать профессионалы, посещающие выставку. NVIDIA только что объявила, что 8 августа состоится её основной доклад, который будет представлен генеральным директором, президентом NVIDIA и по совместительству обладателем самой известной кожаной куртки Дженсеном Хуангом.
"Присоединяйтесь к нам на #SIGGRAPH2023 и послушайте нашего основателя и генерального директора Дженсена Хуанга, который представит специальный программный доклад 8 августа. Получите эксклюзивный обзор наших отмеченных наградами исследований, разработок и решений для создания контента", — заявили в 29 июня 2023 г.
NVIDIA не говорит, что можно ожидать от этого основного доклада, но, скорее всего, он сосредоточится на искусственном интеллекте, который, без сомнения, является трендом в этом году. Вполне вероятно, что компания представит новые модели видеокарт для рабочих станций RTX ADA на SIGGRAPH. Одна из видеокарт, которая должна выйти в ближайшее время — RTX A5000. На данный момент компания выпустила только настольные модели RTX A6000 и RTX A4000.