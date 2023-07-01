Вполне вероятно, что компания представит новые модели профессиональных видеокарт серии RTX A и приоткроет завесу тайны над будущими картами RTX 50

Генеральный директор NVIDIA выйдет на сцену, чтобы обсудить будущее вычислений следующего поколения. SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques - Специальная группа по компьютерной графике и интерактивным технологиям) — мероприятие, специализирующееся на компьютерной графике. На этом ежегодно проводимом слёте гуру графики, энтузиасты и студенты приглашаются на образовательные курсы, семинары и дискуссионные площадки.

реклама

SIGGRAPH делает акцент на широком спектре тем, связанных с компьютерной графикой, включая 3D-моделирование, анимацию, виртуальную реальность, дополненную реальность, визуальные эффекты, игры, компьютерное зрение, рендеринг и многое другое. Конференция предоставляет платформу для демонстрации последних достижений, методов и инноваций в этих областях.

На SIGGRAPH производители видеокарт часто анонсируют новые видеокарты для рабочих станций, что должны использовать профессионалы, посещающие выставку. NVIDIA только что объявила, что 8 августа состоится её основной доклад, который будет представлен генеральным директором, президентом NVIDIA и по совместительству обладателем самой известной кожаной куртки Дженсеном Хуангом.

"Присоединяйтесь к нам на #SIGGRAPH2023 и послушайте нашего основателя и генерального директора Дженсена Хуанга, который представит специальный программный доклад 8 августа. Получите эксклюзивный обзор наших отмеченных наградами исследований, разработок и решений для создания контента", — заявили в 29 июня 2023 г.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

NVIDIA не говорит, что можно ожидать от этого основного доклада, но, скорее всего, он сосредоточится на искусственном интеллекте, который, без сомнения, является трендом в этом году. Вполне вероятно, что компания представит новые модели видеокарт для рабочих станций RTX ADA на SIGGRAPH. Одна из видеокарт, которая должна выйти в ближайшее время — RTX A5000. На данный момент компания выпустила только настольные модели RTX A6000 и RTX A4000.