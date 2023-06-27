Остальные модели телефонов при переходе на Android 14 получат уже версию MIUI 15

Согласно информации Xiaomiui, компания Xiaomi находится на последнем этапе разработки MIUI 14.1, промежуточного выпуска перед переходом на MIUI 15. Как правило, Xiaomi представляет основные обновления MIUI поздней осенью вместе с новыми флагманскими смартфонами, как это было в прошлом году с MIUI 14 и серией Xiaomi 13. Таким образом, MIUI 15 может появиться через несколько месяцев после того, как Google выпустит стабильные сборки Android 14, что, вероятно, оставит многие последние премиальные смартфоны Xiaomi без обновления до конца 2023 или начала 2024 года.

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Предположительно MIUI 14.1 будет служить в качестве заглушки, пока Xiaomi не завершит работу над MIUI 15, так же, чем MIUI 13.1 стала для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Хотя компания не раскрыла, какие новые функции предложит MIUI 14.1 по сравнению с MIUI 14, обновление должно содержать все изменения, которые Google включила в свои бета-версии Android 14. На веб-сайте отмечается, что Xiaomi планирует выпустить MIUI 14.1 только для следующих пяти устройств:

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Ожидается, что Xiaomi начнет свое первоначальное развертывание MIUI 14.1 в период с августа по ноябрь, в течение которого обновление получит только ограниченное количество телефонов. По общему мнению, Xiaomi продолжит распространять обновление на большее количество поддерживаемых телефонов на последующих этапах выпуска. Другие устройства Xiaomi, Redmi и POCO перейдут с Android 13 на Android 14 сразу с оболочкой MIUI 15, минуя промежуточные релизы.