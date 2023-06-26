Таким образом особого смысла в разгоне новинки Nvidia нет, хотя судить по одной игре может быть не совсем правильно

NVIDIA уже опубликовала официальные результаты тестов с RTX 4060 в прошлом месяце, но на этой неделе обозреватели получат зеленый свет, чтобы более подробно рассказать о возможностях грядущей новинки. Официальное эмбарго на обзоры снимается в среду, но NVIDIA решила снять эмбарго для игры Cyberpunk 2077.

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Рецензентам разрешено давать полные результаты тестов с использованием этой видеокарты с поддержкой DLSS или технологии генерации кадров в Cyberpunk 2077. К сожалению, тесты никакой другой игры пока не могут быть опубликованы. Cyberpunk 2077, который иногда называют технологической демонстрацией NVIDIA, вероятно, является хорошим выбором для демонстрации работы с включенными технологиями DLSS2 и DLSS3, и то, как трассировка лучей влияет на производительность. Эти подробности можно узнать по ссылкам ниже, но сейчас пойдет речь о разгоне.

Некоторые рецензенты уже предоставили некоторые очень ранние результаты разгона. Однако следует отметить, что RTX 4060 не является рекордсменом разгона. Хорошей новостью является то, что NVIDIA не ограничивала регулировку TDP, как это иногда имело место с предыдущими моделями среднего уровня. JayzTwoCents показал, что его образец ASUS RTX 4060 Dual имеет регулировку TDP до 20%, что должно поднять мощность до 132 Вт.

С более высоким TDP и тактовой частотой, увеличенной на 100 МГц, видеокарта не предлагает большого прироста производительности. Частота кадров выросла с 80,8 FPS до 82,33 FPS в среднем при настройках 1080p Ultra, что представляет собой увеличение всего на 1,2%. Вероятно, это связано с тем, что высокие настройки качества изображения с включенной трассировкой лучей уже находятся на пределе возможностей графического ускорителя. Это, возможно, главный фактор, почему преимущества от разгона являются такими низкими.

JayzTwoCents является не единственным рецензентом, предоставляющим ранние данные о новейшей видеокарте для настольных ПК от NVIDIA. Узнать больше можно по ссылкам ниже на английском языке, где представлены другие обзоры RTX 4060 в Cyberpunk 2077:

JayzTwoCents;

Daniel Owen;

ElAnalistaDeBits;

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Chaowanke.