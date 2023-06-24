Главной особенностью данной модели является отсутствие встроенной графики

По словам компании Gigabyte, новый процессор на платформе AM4 совместим с их материнскими платами на чипсете X570. Процессор под названием Ryzen 7 5700 — это не тот же процессор, что и Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700GE или даже Ryzen 7 5700X. Хотя он имеет больше общего с серией G, так как фактически основан на кристалле Cezanne. Разница лишь в том, что в Ryzen 7 5700 не имеет встроенной графики.

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Ryzen 7 5700 имеет 8 ядер и 16 потоков и базовую тактовую частоту 3,7 ГГц с возможностью повышения до 4,6 ГГц. В этом плане он также похож на Ryzen 7 5700G, за исключением базовой частоты меньшей на 100 МГц. Процессор также имеет тот же кэш L2 объемом 4 МБ и кэш L3 в 16 МБ, что составляет половину Ryzen 7 5700X. Таким образом наиболее заметным отличием является отсутствие встроенного графического процессора Vega GCN.

Gigabyte указывает, что процессор имеет степпинг A0 и уровень TDP 65 Вт, такой же как и все процессоры серии Ryzen 5000G.

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Ресурсу Videocardz.com не нашло следов этой модели на сайтах других производителей материнских плат, включая ASRock, ASUS или MSI. Тем не менее есть вероятность, что другие компании также могут обновить список поддерживаемых процессоров, в который попадет и данная модель.