По такой цене покупка грядущей новинки от Nvidia выглядит не очень выгодной, особенно это касается премиальных вариантов от Gigabyte и ASUS

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

NVIDIA RTX 4060 — это графическая карта начального уровня с TDP всего 115 Вт. На это похоже закрыла глаза компания ASUS, приготовив к выходу карту RTX 4060 ROG Strix с массивной системой охлаждения толщиной 2,75 слота с тремя вентиляторами, которая в настоящее время предлагается в Proshop в Финляндии по цене 490-500 евро. Строго говоря, цены на графические карты ASUS RTX 40 всегда были высоки, но эти цены выглядят просто заоблачными, если только не являются заполнителем соответствующего пункта на странице продукта.

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С другой стороны, цена карт Gigabyte соответствует ожиданиям, и самая дешевая модель стоит около 350 евро. Конечно, Gigabyte также готовит модель AORUS премиум-класса, которая стоит примерно столько же, сколько некоторые модели RTX 4060 Ti и заставить покупателя приобрести AORUS RTX 4060 Elite за 420 евро будет непросто.

Напомню, что видеокарта RTX 4060 не будет иметь версию Founders Edition, а это означает, что единственный способ приобрести эти карты — это воспользоваться предложением от одного из партнеров Nvidia.

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Таким образом видеокарта RTX 4060 Ti, которая уже предлагалась за 439 евро, выглядит более выгодной покупкой, чем, например, RTX 4060 за 400 евро. Остается дождаться независимых обзоров новинки, которые выйдут в следующую среду и принять для себя решение о целесообразности выбора конкретной модели.