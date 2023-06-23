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NVIDIA GeForce RTX 4060 предлагается в Европе по цене от 349 до 499 евро
По такой цене покупка грядущей новинки от Nvidia выглядит не очень выгодной, особенно это касается премиальных вариантов от Gigabyte и ASUS
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4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

 NVIDIA RTX 4060 — это графическая карта начального уровня с TDP всего 115 Вт. На это похоже закрыла глаза компания ASUS, приготовив к выходу карту RTX 4060 ROG Strix с массивной системой охлаждения толщиной 2,75 слота с тремя вентиляторами, которая в настоящее время предлагается в Proshop в Финляндии по цене 490-500 евро. Строго говоря, цены на графические карты ASUS RTX 40 всегда были высоки, но эти цены выглядят просто заоблачными, если только не являются заполнителем соответствующего пункта на странице продукта.

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 С другой стороны, цена карт Gigabyte соответствует ожиданиям, и самая дешевая модель стоит около 350 евро. Конечно, Gigabyte также готовит модель AORUS премиум-класса, которая стоит примерно столько же, сколько некоторые модели RTX 4060 Ti и заставить покупателя приобрести AORUS RTX 4060 Elite за 420 евро будет непросто.

 Напомню, что видеокарта RTX 4060 не будет иметь версию Founders Edition, а это означает, что единственный способ приобрести эти карты — это воспользоваться предложением от одного из партнеров Nvidia.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
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RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
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-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
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MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

 Таким образом видеокарта RTX 4060 Ti, которая уже предлагалась за 439 евро, выглядит более выгодной покупкой, чем, например, RTX 4060 за 400 евро. Остается дождаться независимых обзоров новинки, которые выйдут в следующую среду и принять для себя решение о целесообразности выбора конкретной модели.

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Источник: videocardz.com
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NVIDIA GeForce RTX 4060 предлагается в Европе по цене от 349 до 499 евро
Николай Лутовинов
00:14
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