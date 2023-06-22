Компания подтвердила полную информацию об обновлении системы наименования своих процессоров, начиная со следующей серии. В официальной презентации упоминались только чипы Meteor Lake и мобильные чипы следующего поколения, использующие новые бренды Core 3/5/7/9.
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Следующая серия процессоров Intel для ноутбуков и настольных компьютеров также будет включать обновление серии Raptor Lake. Однако вместо того, чтобы упростить номенклатуру, предстоящая серия будет разделена на старые и новые схемы именования. Даже серия Raptor Lake будет разделена на семейства Core и Core i.
Intel China пошла дальше и предоставила краткий пояснительный материал для своих поклонников. Эти материалы не были преданы огласке среди международного сообщества, что вызывает сожаление, но на то была веская причина. Intel просто не подтверждала существование серии Raptor Lake Refresh до сегодняшнего дня, так что эти материалы — первое официальное упоминание о подобных планах компании.
Диаграммы сообщают, что название Core будет применяться к процессорам Meteor Lake и Raptor Lake U Refresh, тогда как старая схема именования Core i будет использоваться настольными процессорами Raptor Lake-S Refresh и Raptor Lake-HX Refresh.
Таким образом чипы Intel следующего поколения для мобильных/настольных ПК будут так:
Core Ultra 5/7/9 – Meteor Lake;
Core 3/5/7 – Raptor Lake-U Refresh;
14th Gen Core i# Mobile – Raptor Lake HX Refresh;
14th Gen Core i# Desktop – Raptor Lake S Refresh.
Кроме того, «Core Ultra» будет отличать Meteor Lake от серии Raptor Lake-U, но обе архитектуры будут частью продуктов одного поколения. Похоже, что вся идея нового наименования состоит в том, чтобы стереть границы между архитектурами, но при этом дать потребителям небольшой намек на то, что они покупают. К сожалению, Intel пошла по пути AMD с её серией мобильных процессоров Ryzen 7000, которая объединяет несколько архитектур в одной линейке.