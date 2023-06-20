Существенное влияние на это оказал выход новейших видеокарт среднего уровня: RTX 4600 Ti и RX 7600

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Думаю ни для кого не было секретом, что с появлением видеокарт GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600 цены на предыдущую серию графических карт среднего класса необходимо будет скорректировать. Сообщение о ценах на графические ускорители от Hardware.info точно показывает, как рынок изменился всего за один месяц.

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В его отчете основное внимание уделяется сравнению цен для одной страны, которой являются Нидерланды, однако, тенденция должна быть одинаковой во всех странах еврозоны.

Похоже, что снижение стоимости больше всего затронуло младшие модели линеек GeForce RTX 3050 и RTX 3060. Несмотря на то, что видеокарта GeForce RTX 4060 Ti находится несколько в другом ценовом диапазоне и на 90 евро дороже, чем RTX 3060 Ti.

Все три модели линейки RTX 3060(8 ГБ, 12 ГБ и Ti) в июне в среднем стали дешевле на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Интересно, что такое значительное изменение цены привело к снижению цены указанных моделей всего на 13-16% по сравнению с рекомендуемой Nvidia розничной ценой. За последние два года графические ускорители RTX 3060 и RTX 3070 показали наибольшую устойчивость к изменениям цен, что делает этот сдвиг цен самым серьезным на данный момент.

Что касается видеокарт серии AMD Radeon RX 6600, то они также стали немного дешевле. И RX 6600, и RX 6600 XT теперь можно купить, заплатив примерно на 10% меньше. Более новая модель Radeon RX 6650XT также подешевела, но снижение составило только 8%. Интересно отметить, что с новым поколением видеокарт RX 7000 наблюдается обратная тенденция. Фактически, старшая на сегодняшний день модель Radeon RX 7900 XT сейчас продается на 3,5% дороже, чем в мае.

Кроме того стоит отметить ускоритель Radeon RX 6900 XT, цена которого достигла 732 евро, что означает снижение цены на 15,5% в июне.

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Необходимо сказать, что в целом, цены на видеокарты от обоих производителей в июне упали на 4,2%, и на это среднее значение сильно повлияли графические карты среднего уровня нового поколения.