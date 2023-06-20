Digital Chat Station поделился первым результатом теста грядущего мобильного чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 2(или Snapdragon 8+ Gen 2). Предположительно, результат теста был достигнут с использованием RedMagic 8S Pro, грядущего игрового смартфона, который сочетает в себе флагманский чипсет с быстрой памятью и такой же быстрой системой хранения. Подробности о выпуске RedMagic 8S Pro на данном этапе неизвестны, но стоит отметить, что предшественник появился в июле 2022 года, то есть время выхода приемника уже очень близко.
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Чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 2 и смартфон RedMagic 8S Pro, набравшие примерно 1,7 миллиона баллов в AnTuTu v10, не так уж далеки от недавно появившегося устройства для разработчиков на базе Snapdragon 8 Gen 3. Как отмечалось ранее, AnTuTu v10 обычно дает более высокие баллы, чем AnTuTu v9. Тем не менее многое зависит и от других факторов, включая используемую модель смартфона. Например, Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy набрал около 1,52 миллиона баллов в AnTuTu v10, а другие устройства набирают более низкую оценку — около 1,4 миллиона.
Таким образом Snapdragon 8 Plus Gen 2 обеспечивает на 14% более высокую производительность процессора, чем его предшественник, даже с более высоким результатом последнего в AnTuTu v10. В свою очередь разница между графическими процессорами чипсетов составляет всего 5,9%. При сравнении производительности графического процессора Snapdragon 8 Plus Gen 2 с новым Dimensity 9200+ наблюдается аналогичный разрыв, а в процессорном тесте AnTuTu v10 чипсет MediaTek соответствует чипсету Qualcomm.