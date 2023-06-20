Предполагается, что тестовым устройством стал смартфон RedMagic 8S Pro, выход которого уже не за горами

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Digital Chat Station поделился первым результатом теста грядущего мобильного чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 2(или Snapdragon 8+ Gen 2). Предположительно, результат теста был достигнут с использованием RedMagic 8S Pro, грядущего игрового смартфона, который сочетает в себе флагманский чипсет с быстрой памятью и такой же быстрой системой хранения. Подробности о выпуске RedMagic 8S Pro на данном этапе неизвестны, но стоит отметить, что предшественник появился в июле 2022 года, то есть время выхода приемника уже очень близко.

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Чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 2 и смартфон RedMagic 8S Pro, набравшие примерно 1,7 миллиона баллов в AnTuTu v10, не так уж далеки от недавно появившегося устройства для разработчиков на базе Snapdragon 8 Gen 3. Как отмечалось ранее, AnTuTu v10 обычно дает более высокие баллы, чем AnTuTu v9. Тем не менее многое зависит и от других факторов, включая используемую модель смартфона. Например, Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy набрал около 1,52 миллиона баллов в AnTuTu v10, а другие устройства набирают более низкую оценку — около 1,4 миллиона.

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Таким образом Snapdragon 8 Plus Gen 2 обеспечивает на 14% более высокую производительность процессора, чем его предшественник, даже с более высоким результатом последнего в AnTuTu v10. В свою очередь разница между графическими процессорами чипсетов составляет всего 5,9%. При сравнении производительности графического процессора Snapdragon 8 Plus Gen 2 с новым Dimensity 9200+ наблюдается аналогичный разрыв, а в процессорном тесте AnTuTu v10 чипсет MediaTek соответствует чипсету Qualcomm.