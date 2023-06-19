Результат был вполне закономерен, чему есть вполне логичные объяснения

H100 — это не просто видеокарта сама по себе, а графический процессор общего назначения (GPGPU) или ускоритель искусственного интеллекта для расширенных рабочих нагрузок и центров обработки данных. Тем не менее ничто не должно мешать использовать версию с интерфейсом PCI Express на обычном настольном ПК.

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NVIDIA H100 оснащена урезанным графическим процессором GH100 с 14592 ядрами CUDA. Карта использует память стандарта HBM3 емкостью 80 ГБ, подключенную к 5120-битной шине (пять стеков HBM, каждый из которых подключен к 1024-битной шине). Это означает, что максимальная пропускная способность этого графического процессора составляет 2 ТБ/с. Версия PCIe является одним из первых графических процессоров NVIDIA, использующих интерфейс PCI Express 5.0, недоступный в игровых моделях.

Что еще более важно, у H100 PCIe нет активного охлаждения. Это графический процессор для центров обработки данных, который устанавливается на стоечные серверы, поэтому для них требуется внешнее охлаждение. Ютубер просто добавил изготовленный на заказ вентилятор, которого было достаточно, чтобы нивелировать TDP 350 Вт. Интересно, что версия SXM рассчитана на мощность 700 Вт.

Запуск H100 в такой системе требует некоторой подготовительной работы. Основная проблема заключается в отсутствии какой-либо возможности вывода изображения на дисплей. Это означает, что требуется дополнительная видеокарта. Кроме того карта не работает, как серия GRID (для потоковой передачи облачных игр), но есть способ обмануть систему, чтобы она распознала эти карты. Именно это было сделано для включения графического процессора, который также имеет поддержку трассировки лучей.

В итоге H100 смогла запускать игры, но производительность оставляет желать лучшего. Система безуспешно пыталась перевести H100 в режим высокой мощности, поэтому можно наблюдать энергопотребление менее 100 Вт и низкую производительность, соответствующую игровым графическим процессорам начального уровня, таким как серия GTX 16 или даже интегрированная графика Radeon 610M. Что еще более важно, H100 имеет гораздо меньше блоков ROP, чем игровые видеокарты. Например, у RTX 4090 их 160, а у H100 - всего 24, что является узким местом для игровых приложений. Также отсутствуют оптимизированные игровые драйверы для таких ускорителей.

В представленном видео рассказывается о различиях между игровыми видеокартами и GPU для центров обработки данных. Оно также объясняет, почему не следует использовать эти дорогие видеокарты для игр. Видео имеет субтитры, и желающие могут выбрать автоматический перевод на нужный язык. Видео определенно рекомендуется к просмотру всем любителям компьютерных игр.

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