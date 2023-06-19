Таким образом менее чем за месяц после её выхода стоимость карты упала на 20 долларов

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

MSI снизила цену на свою самую дешевую модель в линейке RTX 40. Последняя видеокарта NVIDIA для настольных ПК не стала сильно привлекательной для геймеров из-за низкого соотношения производительности и цены, а также ограниченного 8 гигабайтами объема памяти. Карта поставляется с полноразмерным графическим процессором AD106, 128-битной памятью стандарта GDDR6 и интерфейсом PCIe Express 4.0, ограниченным всего 8 линиями. При цене 399 долларов карту едва ли можно назвать хорошей заменой RTX 3060 Ti, которая комплектуется большим количеством ядер, вдвое более широкой шиной памяти и полноценным 16-канальным интерфейсом PCIe.

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Уже изначально было ясно, что корректировка цен на RTX 4060 Ti просто неизбежна, учитывая характеристики и конкуренцию со стороны AMD и Intel. Скидка в размере 20 долларов до 379,99 долларов — это скорее необходимость, чем временная акция. Для сравнения, RTX 3060 Ti на архитектуре Ampere потребовалось почти два года, чтобы достигнуть рекомендованной розничной цены, но это было связано с другими обстоятельствами.

Уцененной картой MSI является RTX 4060 Ti Ventus 2X Black, интересная модель с заводским разгоном. Скидка не ограничивается одним розничным продавцом, и её на самом деле можем легко найти у всех крупных розничных продавцов США:

Amazon: $379.99;

Newegg: $379.99;

B&H Photo Video: $379.99.

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Напомню, что NVIDIA и MSI скоро представят модели RTX 4060. Эта карта на базе графического процессора AD107 будет выпущена 29 июня по цене 299 долларов. Разрыв в цене между обеими картами теперь сократился со 100 до 80 долларов, но RTX 4060 может вполне ожидать аналогичное снижению цен.