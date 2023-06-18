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Производители материнских плат начали выпуск прошивок для процессоров Intel следующего поколения
Две родственные компании ASUS и ASRock уже предлагают обновления для поддержки грядущих процессоров Raptor Lake Refresh
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 По крайней мере, два производителя материнских плат начали выпускать новую прошивку для процессоров Intel следующего поколения. Выпуск прошивки совпадает со слухами об октябрьском дебюте линейки Intel Raptor Lake Refresh, которая будет бороться за место в списке лучших процессоров.

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 Компания ASRock вчера выпустила новую прошивку для материнской платы B760M PG Sonic WiFi. Журнал изменений подтверждает поддержку процессоров следующего поколения. ASUS тоже не отстает, учитывая родство с ASRock. Компания также выпустила новую прошивку для материнской платы ROG Maximus Z790 Apex, ориентированной на оверклокеров, чтобы повысить стабильность системы и совместимость с процессорами следующего поколения.

 Уже давно известно, что Intel планировала обновить процессоры Raptor Lake 13-го поколения компании, которые вышли только в прошлом году. Поскольку серия Meteor Lake предназначена для мобильных устройств, как и Tiger Lake, а Arrow Lake предположительно не будет готова до четвертого квартала 2024 года, единственным жизнеспособным кандидатом на процессор следующего поколения будет Raptor Lake Refresh.

 Как и в случае с большинством обновлений Intel, более высокие тактовые частоты станут основным отличием Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Однако это будет не единственным отличием. Вполне вероятно, что обновленные процессоры могут иметь более функциональный встроенный контроллер памяти (IMC), поскольку производители начинают выпускать более быстрые комплекты памяти. Неизвестно, внесла ли Intel еще какие-либо улучшения. Об этом станет известно только после запуска Raptor Lake Refresh.

 Raptor Lake Refresh использует ту же формулу, что и оригинальные процессоры. Таким образом, незначительное обновление прошивки позволит установить новые чипы на существующие материнские платы Intel серий 600 и 700. Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что производители материнских плат, скорее всего, воспользуются возможностью выпустить обновленные материнские платы с большим количеством функций.

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 Несмотря на утечки и спекуляции по поводу Raptor Lake Refresh, до сих пор нет никаких тестов, чтобы увидеть, какое улучшение производительности ожидает потребителей. Предполагая, что обновление Raptor Lake Refresh готовится к октябрю, вскоре мы можем увидеть результаты из онлайн-баз различных тестовых приложений, которые поставщики и обозреватели любят часто использовать.

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