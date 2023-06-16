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В сеть попали официальные изображения Galaxy Z Fold 5
Фотографии подтверждают предполагаемый ранее дизайн смартфона
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 По мере приближения запуска Galaxy Z Fold 5 в сети появились первые официальные маркетинговые изображения смартфона. Как ходили слухи ранее, похоже, что следующая версия складного устройства Samsung будет закрываться полностью, а не оставлять небольшой зазор, как в случае с Galaxy Z Fold 4.

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 MySmartPrice опубликовал изображения Galaxy Z Fold 5, показывая телефон в открытом и закрытом положениях. Основная деталь, которую можно почерпнуть заключается в том, что слухи об использовании Samsung шарнира в виде капли, позволяющим центру дисплея образовывать каплевидную форму в закрытом состоянии, были точными. Это позволяет складывать две стороны дисплея плотно, как Pixel Fold, а Z Fold 4 оставлял небольшой зазор между половинками в закрытом состоянии.

 Еще одно незначительное изменение — положение вспышки камеры. Она расположена внутри выступа камеры на Fold 4, под нижней линзой. В преемнике Samsung переместила её за пределы выступа, рядом с верхней линзой.

 На изображении также есть стилус. Но не стоит ожидать встроенного держателя для него, как в случае со снятой с производства серией Note, или найти его внутри коробки. S Pen можно будет приобретать отдельно, хотя, скорее всего, будут предлагаться комплекты, включающие стилус, чехол и другие аксессуары.

 Похоже, что рамки в новом Fold также немного меньше. Z Fold 4 имеет соотношение экрана к корпусу 90,9%, поэтому в будущей модели этот показатель может быть еще выше.

 Помимо того, что он полностью складывается, дизайн Fold 5 ничем не отличается от своего предшественника. Что касается спецификаций Z Fold 5, то в нём ожидается использование чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон будет иметь как минимум 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и может иметь те же камеры, что и Galaxy S23.

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 Ожидается, что официальный анонс смартфона пройдет на мероприятии Unpacked в Сеуле 27 июля, на котором будут представлен также Z Flip 5, а выход смартфонов должен состояться 11 августа.

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