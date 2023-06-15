Полученные результаты просто уничтожают новинку китайского производства даже в сравнении со старенькой GTX 1050 Ti

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

В сети появились результаты тестов игровой видеокарты Moore Threads MTT S80. Графический процессор MTT S80, похоже, основан на архитектуре PowerVR, разработанной Imagination Technologies, но официальная информация Moore Threads сообщает, что за Графическим процессором с 4096 ядрами «MUSA» стоит их собственный дизайн Chunxaio. Тактовая частота графического процессора установлена на уровне 1,8 ГГц, а максимальная вычислительная производительность составляет 14,2 терафлопс. 256-битная шина памяти обеспечивает пропускную способность 448 ГБ/с. PC Watch отмечает, что поддержка картой интерфейса PCIe Gen 5 x 16 довольно удивительна, учитывая ранний характер этого стандарта для видеокарт.

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В прошлом Moore Threads заявляла, что их карты поддерживают Direct X12, но в PC Watch обнаружили, что S80 не работает с DX12, а тесты также продемонстрировали серьезные проблемы совместимости с DX11, включающие большое количество зависаний системы и сообщений об ошибках. Рецензентам пришлось переключиться на более старые игровые API, чтобы получить надежные и стабильные данные. Интересно, что утилита GPU-Z не имеет регистрационной информации для S80 и не может определить частоты графического процессора. PC Watch сравнил свой образец с графической картой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, являющуюся графическим ускорителем начального уровня 2016 года, который смог превзойти конкурента с точки зрения игровой производительности и энергоэффективности.

MTT S80 с мощной системой охлаждения с тремя вентиляторами имеет рейтинг TGP 255 Вт, а PC Watch измерил среднее энергопотребление в 142 Вт, что много, если сравнить его с GTX 1050 Ti, потребляющей в среднем всего 60 Вт. Гораздо более старая карта имеет 4 ГБ видеопамяти DDR5 с пропускной способностью 112 ГБ/с и вычислительной производительностью 2,1 терафлопс должна значительно уступать графическому процессору MTT S80, но потенциал последнего почти наверняка снижается из-за плохой оптимизации драйверов. Tom's Hardware перевела некоторые диаграммы PC Watch:

PC Watch Japan также опубликовал обзор видеокарты Moore Threads MTT S80:

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