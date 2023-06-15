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Xiaomi Redmi 12 представлен официально
Пока смартфон доступен только в Таиланде, но глобальный запуск также ожидается в ближайшее время
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 Xiaomi приподняла завесу тайны на Redmi 12 после нескольких подробных утечек. Согласно тайскому веб-сайту Xiaomi, Redmi 12 основан на чипсете Helio G88 среднего класса, выпущенном MediaTek в 2020 году. Эта система на чипе включает два процессорных ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц, а также графическим процессором Mali-G52 MP2 с максимальной частотой 1 ГГц.

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 Смартфон Xiaomi получил оперативную память LPDDR4x, флэш-память eMMC 5.1, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Кроме того Redmi 12 оснащен 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460 x 1080 пикселей с максимальной частотой обновления 90 Гц. Однако телефон может изменять частоту обновления экрана между значениями 36 Гц, 48 Гц, 60 Гц и 90 Гц для снижения энергопотребления.

 Также Redmi 12 имеет поддержку карт MicroSD для расширения памяти объемом до 1 ТБ. За фотографические возможности смартфона отвечает основная камера разрешением 50 МП, сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП, макрокамера на 2 МП и фронтальная камера разрешением 8 МП. Устройство работает под управлением MIUI 14 на базе Android 13, в отличие от некоторых других недавних смартфонов Xiaomi среднего класса, таких как POCO X5. В настоящее время Xiaomi анонсировала телефон только в Таиланде, хотя ожидается, что Redmi 12 будет представлен в других регионах, например, в Европе он должен стоить 199 евро.

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 Redmi 12 продается в Таиланде по цене 5 299 батов (около 153 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также должен быть доступен более дешевый вариант с 4 ГБ оперативной памяти, но ни один из официальных продавцов Xiaomi пока не получил такого варианта. То же самое относится и к модели с памятью на 256 ГБ, которую Xiaomi также описывает на своем сайте.

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