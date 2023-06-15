Судя по фотографии внешность смартфона не претерпела изменений при сравнении с IQOO 11

Похоже, что iQOO готовится к выпуску обновления флагманского смартфона iQOO 11, о котором было объявлено ещё 22 декабря. Ссылки на iQOO 11S уже были замечены ранее, а Digital Chat Station упоминал устройство как минимум дважды за последние недели. Хотя iQOO еще не подтвердила существование iQOO 11S, вице-президент Vivo в Китае и генеральный директор по стратегии бренда поделился фотографией устройства на Weibo.

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Напомню, что Vivo является материнской компанией iQOO, которая сама является одним из подразделений корпорации BBK. Неудивительно, что задняя часть iQOO 11S не изменилась по сравнению с iQOO 11, как и в случае с грядущими Vivo X90S. Таким образом вполне вероятно, что первый сохранит 6,78-дюймовый дисплей, который имеет разрешение 1440p, частоту до 144 Гц и защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сообщается, что iQOO 11S получит батарею меньшей емкости 4700 мАч, но при этом он будет поддерживать зарядку мощностью 200 Вт, что на 80 Вт выше пиковой мощности, чем у его предшественника.

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Что пока неясно, так это какой чипсет будет использоваться на будущем флагмане iQOO. Ранее Digital Chat Station заявлял, что iQOO будет по-прежнему полагаться на текущий флагман Snapdragon 8 Gen 2, тот же чипсет, который используется в iQOO 11. Сейчас Snapdragon 8 Gen 2 остается самым мощным процессором Qualcomm до конца этого года. Однако GSMArena утверждает, что iQOO 11S может быть оснащен чипсетом Dimensity 9300, который MediaTek должна показать только осенью.