Изображение подтверждает мультичиповый дизайy с четырьмя кристаллами MDC и одним GDC

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Forbes удалось поговорить с генеральным директором и президентом AMD Лизой Су о прошлом и будущем компании. Видео на самом деле не очень свежее, так как оно было опубликовано 31 мая. Важно то, что в кадры в этом видео попал еще не анонсированный продукт, а именно графический процессор Navi 32. Это было обнаружено Хоанг Ань Фу.

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Как известно, у AMD есть три графических процессора, запланированных для архитектуры RDNA3: Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Первый процессор уже выпущен в высокопроизводительной серии Radeon RX 7900 для настольных ПК в конце прошлого года, а Navi 33 столько недавно был представлен для ноутбуков и настольных компьютеров в виде видеокарты Radeon RX 7600.

Долгое время предполагалось, что средний по характеристикам Navi 32 появится позже, но AMD никогда даже не признавала, что работает над ним. В видеоролике Forbes этот графический процессор появляется рядом с центральными процессорами EPYC Genoa, Raphael и Raphael X3D на одном столе, четко демонстрируя четыре чипа памяти Infinity Cache вокруг кристалла.

Проведя сравнительный анализ, видно, что он идеально соответствует тому, о чем ходили слухи в течение нескольких месяцев. Графический кристалл в центре(GDC) имеет площадь около 200 мм², а площадь полного графического процессора, включая четыре MCD, составляет около 350 мм².

Согласно последней информации, Navi 32 будет включать до 60 вычислительных блоков, содержащих 3840 потоковых процессоров. Графический процессор должен иметь 256-битную шину памяти, и AMD может использовать его для серии Radeon RX 7800/RX 7700.

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