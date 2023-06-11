Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 2080 Ti получила 44 ГБ видеопамяти благодаря пользовательскому моду
Однако, как выяснилось в итоге, от этого нет никакой практической пользы
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

 Несколько лет назад GeForce RTX 2080 Ti была одной из лучших видеокарт во Вселенной, которые можно было тогда купить. К сожалению, те дни уже давно канули в лету. Тем не менее многие пользователи продолжают их использовать, а один продвинутый пользователь захотел оживить GeForce RTX 2080 Ti, увеличив в четыре раза объем локальной памяти флагманской видеокарты поколения Turing.

реклама

 Как известно, Nvidia забросила серию видеокарт Titan, не выпуская новинок уже несколько лет. Последней моделью Titan была именно карта, относящаяся к поколению Turing под названием Titan RTX. Стоит отметить, что Titan RTX использует ту же эталонную печатную плату, что и GeForce RTX 2080 Ti, являясь ключевой причиной возможности увеличения объема памяти с 11 ГБ до 44 ГБ.

 Эталонная печатная плата RTX 2080 Ti располагает достаточным местом для размещения 24 модулей памяти GDDR6, по 12 с каждой стороны. У GeForce RTX 2080 Ti занятыми являются только 11 из 12 мест на передней панели под микросхемы GDDR6 емкостью по 1 ГБ. К слову, даже настоящая Titan RTX не использовала все 24 посадочных места под чипы памяти. Графическая карта имела только 12 чипов по 2 ГБ каждый на передней панели.

 Моддер @wnxod заменил существующие модули памяти объемом 1 ГБ чипами Samsung объемом по 2 ГБ и распаял все имеющиеся на карте слоты спереди и сзади. В результате должно было получиться в сумме 48 ГБ, но из-за дизайна GeForce RTX 2080 Ti и более узкого интерфейса памяти карта может получить доступ только к 22 чипам памяти. Таким образом в итоге GeForce RTX 2080 Ti получила доступный для работы объем в 44 ГБ памяти. Стоит также отметить, что стоимость памяти GDDR6 значительно снизилась, что помогает снизить затраты на подобные модификации.

 Судя по скриншотам GPU-Z и DirectX, драйвер без проблем идентифицирует видеокарту Leadtek GeForce RTX 2080 Ti с объемом памяти 44 ГБ. GeForce RTX 2080 Ti имеет 352-битный интерфейс памяти и получить пропускную способность 616 ГБ/с с модулями памяти GDDR6, работающими на скорости 14 Гбит/с независимо от емкости чипов.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

 К сожалению, модифицированная видеокарта может служить лишь показателем пряморукости моддера без практической пользы карты. GeForce RTX 2080 Ti с 44 ГБ памяти GDDR6 нормально загружается в системе Windows, но абсолютно не работает в каких либо тестах или играх. Это не является исключительным случаем. Ранее уже появлялись подобные проекты на основе других карт с аналогичным результатом. Подобные модификации, как правило, имеют проблемы с совместимостью либо производительностью, поскольку они не имеют соответствующей поддержки на уровне BIOS и официальных драйверов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #моддинг #rtx 2080 ti #titan #titan rtx #rtx 2080ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

RTX 4060 выйдет на месяц раньше: релиз ожидается уже в июне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
15
Медведев намекнул, что случится с танковым заводом Rheinmetall на Украине
34
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
27
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
55
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
15
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
1
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
40
Маляр: МО Украины не разглашает потери ВСУ во время контрнаступления из-за информационной войны
7
Володин: страны Европы воюют с Россией, не признавая это
8
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
5
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
5
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
18
Незначительная просадка BTC вызвала обрушение стоимости альткоинов с ликвидацией 250 млн долларов
1
«Оппенгеймер» выйдет в прокат в США с рейтингом R
+
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
6
Поставки графических процессоров для настольных ПК упали на 38 процентов
6
Экипаж Ка-52 вернулся без повреждений отразив 18 ракет – как «яйца жизни» спасли российский вертолёт
14
Путин: все попытки контрнаступления ВСУ провалились, но потенциал наступления сохраняется
21
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
10
«Урал» показал арктический автобус, приспособленный для бездорожья и низких температур
6

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
18
О редких автобусах СССР
9
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
13
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
5
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
3
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
1
География Буддизма
1

Сейчас обсуждают

VRoman
21:50
Угробоеные карты будут только увеличивать продажи видюх.
Мастера увеличили объём видеопамяти GeForce RTX 2080 Ti до 44 ГБ
Bernigan
21:50
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
swr5
21:46
"Абсолютное неприятие мира, желание разрушить мир было бы хулою на Духа Святого и бунтом против Бога. Христианин отвергает в мире только зло, но он полагает, что зло не есть неизбежная принадлежность ...
География Буддизма
Дмитрий Егоров
21:43
небудут, сгорят на полях и оврагах
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Эовейн Триада
21:42
Вообще не работает ничего, новости кликбейт
Мастера увеличили объём видеопамяти GeForce RTX 2080 Ti до 44 ГБ
Китя.
21:41
Разница 3060ti ест 180Вт. а 4060ti ест 169Вт разница 11Вт офигенный прорыв.
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
Имя
21:40
"гда вы 8гб на 4070 увидели ?" вот где https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_40_series
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Дмитрий Егоров
21:39
по 10 000 в сутки будут сгорать если начнут лезть, солнцепеки на готове
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Дмитрий Егоров
21:37
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
Китя.
21:36
Потому что новинка. через пару месецев цена устаканится.
AMD в очередной раз напомнила: RX 7600 намного быстрее RTX 3060, но стоит столько же
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем