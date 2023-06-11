Однако, как выяснилось в итоге, от этого нет никакой практической пользы

Несколько лет назад GeForce RTX 2080 Ti была одной из лучших видеокарт во Вселенной, которые можно было тогда купить. К сожалению, те дни уже давно канули в лету. Тем не менее многие пользователи продолжают их использовать, а один продвинутый пользователь захотел оживить GeForce RTX 2080 Ti, увеличив в четыре раза объем локальной памяти флагманской видеокарты поколения Turing.

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Как известно, Nvidia забросила серию видеокарт Titan, не выпуская новинок уже несколько лет. Последней моделью Titan была именно карта, относящаяся к поколению Turing под названием Titan RTX. Стоит отметить, что Titan RTX использует ту же эталонную печатную плату, что и GeForce RTX 2080 Ti, являясь ключевой причиной возможности увеличения объема памяти с 11 ГБ до 44 ГБ.

Эталонная печатная плата RTX 2080 Ti располагает достаточным местом для размещения 24 модулей памяти GDDR6, по 12 с каждой стороны. У GeForce RTX 2080 Ti занятыми являются только 11 из 12 мест на передней панели под микросхемы GDDR6 емкостью по 1 ГБ. К слову, даже настоящая Titan RTX не использовала все 24 посадочных места под чипы памяти. Графическая карта имела только 12 чипов по 2 ГБ каждый на передней панели.

Моддер @wnxod заменил существующие модули памяти объемом 1 ГБ чипами Samsung объемом по 2 ГБ и распаял все имеющиеся на карте слоты спереди и сзади. В результате должно было получиться в сумме 48 ГБ, но из-за дизайна GeForce RTX 2080 Ti и более узкого интерфейса памяти карта может получить доступ только к 22 чипам памяти. Таким образом в итоге GeForce RTX 2080 Ti получила доступный для работы объем в 44 ГБ памяти. Стоит также отметить, что стоимость памяти GDDR6 значительно снизилась, что помогает снизить затраты на подобные модификации.

Судя по скриншотам GPU-Z и DirectX, драйвер без проблем идентифицирует видеокарту Leadtek GeForce RTX 2080 Ti с объемом памяти 44 ГБ. GeForce RTX 2080 Ti имеет 352-битный интерфейс памяти и получить пропускную способность 616 ГБ/с с модулями памяти GDDR6, работающими на скорости 14 Гбит/с независимо от емкости чипов.

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К сожалению, модифицированная видеокарта может служить лишь показателем пряморукости моддера без практической пользы карты. GeForce RTX 2080 Ti с 44 ГБ памяти GDDR6 нормально загружается в системе Windows, но абсолютно не работает в каких либо тестах или играх. Это не является исключительным случаем. Ранее уже появлялись подобные проекты на основе других карт с аналогичным результатом. Подобные модификации, как правило, имеют проблемы с совместимостью либо производительностью, поскольку они не имеют соответствующей поддержки на уровне BIOS и официальных драйверов.