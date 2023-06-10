Через два года компания-производитель обещает выпустить игровые модели видеокарт

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Китайская компания MuXi представила свой графический ускоритель общего назначения Metax следующего поколения для работы с искусственным интеллектом и обработки видео.

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Представленное изображение не является рендером видеокарты, который может выйти, а реальный продукт, уже выставленный на всеобщее обозрение. Компания продемонстрировала свой ускоритель N100 на выставке China International Social Public Safety Products Expo. Присутствующие также впервые увидели графический процессор MXN100, покрытый большой теплоотводной крышкой. Под ней должна находиться память стандарта HBM2e неизвестной емкости.

Главной особенностью этого ускорителя является одновременная обработка 1 видео канала кодирования и до 96 декодирования в форматах HEVC, AV1, AVS2 и H.264 в разрешении вплоть до 8K.

Высокая мощность обработки видео будет сочетаться с отличной производительностью искусственного интеллекта до 160 TOPS (триллионов операций в секунду). N100 может использоваться для интеллектуальной обработки видео на транспорте и облачных вычислениях. Он сможет конкурировать с серией графических процессоров AMD Instinct или NVIDIA.

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Несмотря на профессиональную направленность данного видеопроцессора, соучредитель MuXi упомянул, что к 2025 году компания намерена выпустить полный набор продуктов, включающий видеокарту с широкими возможностями вывода видео и даже игровую карту. К сожалению, никаких дополнительных подробностей на выставке предоставлено не было.