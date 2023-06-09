Известный инсайдер @momomo_us обнаружил коды продуктов AMD для серии AMD Threadripper следующего поколения.

Предстоящая серия процессоров Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen4 будет иметь коды продуктов, начинающиеся с 100-0000135x. Эти коды уже были опубликованы AMD в официальном списке продуктов OPN, но без названия для каждой конкретной модели. Оказывается, есть утечка, которая раскрывает эти названия для новой серии Threadripper.

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Похоже, что AMD действительно готовит две серии HEDT, а именно обычную версию Threadripper 7900X и Threadripper PRO 7905WX. Будут ли оба процессора выпущены на рынок, пока рано говорить, но некоторые инсайдеры полагают, что первый будет иметь ограниченные возможности из-за использования сокета SP6, а вариант для рабочих станций WX будет использовать сокет SP5.

На данный момент ходят слухи, что Threadripper 7000 должен выйти в следующем квартале. Следует ожидать чип как минимум с 64 ядрами и 128 потоками, но если AMD захочет увеличить количество ядер, ничто не должно помешать компании использовать конфигурацию с 96 ядрами.

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Новая платформа должна использовать сокет LGA6096 для линейки PRO или LGA4844 для процессоров HEDT, используя современные технологии, такие как память DDR5 и интерфейс PCIe Gen5. Информация о других характеристиках, включающих тактовые частоты или максимальный TDP, остаётся неизвестной.