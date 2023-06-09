За такую стоимость приобрести процессор пока могут жители США

8-ядерный Ryzen 7 5800X3D был выпущен в апреле прошлого года по стартовой цене 449 долларов. AMD потребовалось целых пять месяцев, чтобы снизить цену на этот первый процессор для настольных ПК с технологией 3D V-Cache ниже 400 долларов. С тех пор цена постепенно снижалась, но только в июне этого года она наконец опустилась ниже 300 долларов.

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В настоящее время Amazon предлагает Ryzen 7 5800X3D по цене 291 доллар, и почти такую же цену теперь можно найти в розничных магазинах, таких как B&H Photo Video. Другие розничные продавцы, такие как Newegg, предлагают купонs, которые также помогут снизить цену ниже отметки 300 долларов, а MicroCenter предлагает процессор менее чем за 280 долларов, но такое предложение распространяется только на самовывоз из магазина.

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Напомню, что Ryzen 7 5800X3D имеет 64 МБ 3D V-Cache и является единственным процессором с такой технологией на платформе AM4. Преемник под названием Ryzen 7 7800X3D на базе микроархитектуры Zen4 в настоящее время доступен по цене 406 долларов. Однако при его покупки придется раскошелиться на новую материнскую плату с сокетом AM5 и память стандарта DDR5, а Ryzen 7 5800X3D отлично работает почти со всеми материнскими платами на платформе AM4.