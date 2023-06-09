Обнаруженный новый процессор Core Ultra 7 1002H является не первым мобильным процессором поколения Meteor Lake. Ранее в сети появлялся другой представитель грядущей линейки под названием Core Ultra 7 1003H и вызвал споры о возможном ребрендинге процессоров Intel Core. Компания позже подтвердила, что для следующей мобильной серии действительно запланирована смена наименования процессоров.
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Согласно появившейся информации, обнаруженной IntalLatX64, новая модель имеет аналогичную Core Ultra 7 1003H конфигурацию ядер, включающую 6 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер, а также в самом чипсете располагается еще и 2 ядра, что является особенностью серии Meteor Lake. Таким образом общее количество ядер и потоков составляет 16 и 22 соответственно.
Согласно появившейся информации тактовая частота процессора Core Ultra 7 1002H в базе составляет 3,0 ГГц, что примерно на 100 МГц ниже, чем у продемонстрированного на прошлой неделе на Computex инженерного образца с TDP 28 Вт.
По информации Intel, грядущая серия процессоров Meteor Lake будет выпущена во второй половине текущего года. В сентябре компания Intel запланировала свое очередное мероприятие по инновациям, на котором можно ожидать официального анонса новых серий мобильных и настольных процессоров 14-го поколения.