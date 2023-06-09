Пока цена действует в популярном магазине Mindfactory и на одну модель от XFX

Немецкий розничный магазин Mindfactory, который осень часто первым снижает стоимость процессоров и видеокарт только что объявил о новой акции с участием видеокарты Radeon RX 7900 XT. Рассматриваемая карта представляет собой эталонную модель AMD от компании XFX, которая в настоящее время продается по цене 799 евро.

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Эта модель оснащена урезанным графическим процессором Navi 31 XT с 5376 потоковыми процессорами и 20 ГБ 320-битной памяти GDDR6. Видеокарта также имеет более низкое энергопотребление в 315 Вт по сравнению с моделью XTX, имеющей мощность 355 Вт по умолчанию. Это основные различия между моделями XT и XTX, которых было достаточно, чтобы оправдать разницу в 100 долларов.

Однако рекомендованная производителем розничная цена в 899 долларов недолго оставалась актуальной. AMD Radeon RX 7900 XT получила довольно прохладные отзывы от сообщества энтузиастов графических процессоров, быстро вынудив AMD и её партнеров пересмотреть цену на эту модель. Стоимость RX 7900 XT уже была снижена до 800 долларов в марте и до 762 долларов в апреле.

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Для европейских геймеров 800 евро в настоящее время являются самыми низким значением стоимости этой карты, которая в других местах продается по цене около 849 евро. Стоит отметить, что карта, выпущенная в декабре по рекомендованной розничной цене 1049 евро, всего за 6 месяцев стала дешевле на 24%.