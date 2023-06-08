Модернизированная версия File Explorer теперь стала доступна для тестировщиков ОС Windows 11, и её можно опробовать уже сегодня, перейдя в настройки программы предварительной оценки Windows и выбрав Dev Channel после регистрации в программе. Новая версия призвана обеспечить более удобного и интуитивно понятного взаимодействия с пользователем.
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Обновленный File Explorer получил новую вкладку «Home», которая имеет интеграцию Fluent Design System для доступного и интерактивного взаимодействия с пользователем. Перечень рекомендуемых файлов будет отображаться, если пользователь вошел в систему Windows 11 с учетной записью Azure Active Directory (AAD).
Эти рекомендуемые файлы являются облачными файлами, принадлежащими пользователю или совместно используемыми с ним, что делает наиболее актуальный контент легко доступным.
Обновление также представляет обновленную адресную строку и окно поиска в проводнике. Новая адресная строка может различать локальные и облачные папки, даже выделяя статус синхронизации OneDrive и всплывающие квоты для пользователей OneDrive.
Это обновление будет доступно для избранных инсайдеров на Dev Channel. Microsoft планирует собрать отзывы и оценить реакцию пользователей, прежде чем сделать новую версию File Explorer общедоступной.
Наряду с обновлением дизайна File Explorer компания Microsoft также представила динамическое освещение, обеспечивающее встроенное управление устройствами с подсветкой за счет реализации открытого стандарта HID LampArray. Он направлен на улучшение экосистемы RGB устройств и программного обеспечения для пользователей за счет улучшения взаимодействия устройств и приложений.
Также была добавлена страница настроек динамического освещения, которая позволяет пользователям настраивать свои устройства. Несколько производителей, в том числе такие гранды как Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly, сотрудничают с Microsoft в области динамического освещения для реализации совместимости своих устройств. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователю необходимо перейти на новую страницу «Динамическое освещение» в меню «Настройки», затем в «Персонализация» и «Динамическое освещение», чтобы контролировать и настраивать свое устройство HID LampArray.