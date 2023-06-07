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Упоминание о Tecno Pova Neo 3 появилось в консоли Google Play
Смартфон будет бюджетным устройством на базе чипсета Mediatek Helio G85
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 Согласно последним данным, Tecno Camon 20 Pro 5G стал доступен для предварительного заказа в Индии после запуска серии Camon 20 в прошлом месяце. Кроме того, в сообщениях указывается, что Tecno активно работает над другим устройством, известным как Tecno Pova Neo 3. Этот предстоящий смартфон появился на веб-сайте Google Play Console, раскрывая некоторые важные характеристики.

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 Согласно информации, полученной с веб-сайта, ожидается, что грядущий смартфон Tecno Pova Neo 3 будет иметь разрешение экрана 1640×720 пикселей с плотностью 320 точек на дюйм. По слухам, работать новинка будет на стареньком чипсете MediaTek Helio G85 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. За графику в смартфоне отвечает GPU Mali-G52 и, как ожидается, будет работать на операционной системе Android 13.

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 Кроме того веб-сайт также продемонстрировал дизайн будущего смартфона, показывая лицевую сторону устройства с центральным отверстием под фронтальную камеру. Таким образом, похоже, что это будет бюджетное устройство, как и его предшественник, Pova Neo 2, который может похвастаться 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1640 пикселей), соотношением сторон 20,5:9 и частотой 90 Гц. В основе Pova Neo 2 также лежит чипсет MediaTek Helio G85. Смартфон доступен с двумя вариантами оперативной памяти: 4 ГБ или 6 ГБ, а также объемом памяти 64 ГБ или 128 ГБ.

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#mediatek #tecno #helio g85 #tecno pova neo 2 #mediatek helio g85 #tecno pova neo 3
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