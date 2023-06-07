Карта теперь стала дешевле RTX 4060 Ti и имеет более высокую производительность

Теперь геймеры могут выбирать между Radeon RX 6800 с 16 ГБ видеопамяти и GeForce RTX 4060 Ti почти по одинаковой цене. Рекомендуемая производителем розничная цена графического ускорителя NVIDIA среднего класса, выпущенного в прошлом месяце, в большинстве стран составляет 439 евро, но всего через несколько часов она была снижена до 419 евро. Текущая цена этой видеокарты с объемом памяти 8 ГБ составляет около 427 евро для рынка ЕС.

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Тем не менее карта NVIDIA теперь может стать неочевидным выбором для геймеров из-за MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio. Стоимость этой карты теперь упала ниже 400 евро, что на данный момент делает её дешевле, быстрее и предлагает вдвое больше памяти, чем GeForce RTX 4060 Ti.

Цены в европейском магазине Alternate по-прежнему отличаются от других розничных продавцов, которые просят 450 евро за ту же модель. Кроме того этой карты в настоящее время нет в наличии, и дата поставки может измениться. С другой стороны, видеокарту все еще можно заказать причем в комплекте с бесплатным купоном Resident Evil 4.

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Согласно обзору TechPowerUP, Radeon RX 6800 на 9-18% быстрее, причем преимущество в производительности увеличивается при более высоких разрешениях. 16 ГБ видеопамяти также более актуальны, чем 8 ГБ у RTX 4060 Ti, которая получит вариант с 16 ГБ только в июле. Однако графический ускоритель RTX поддерживает более новые технологии, такие как DLSS3 и более низкое энергопотребление в игровом режиме (152 Вт против 235 Вт).