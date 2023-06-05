AMD подтверждает выход процессоров Ryzen 8000 на платформе AM5 в следующем году

Во время веб-трансляции Meet the Experts с поставщиками розничных каналов AMD подтвердила некоторые важные аспекты дизайна своих процессоров серии Ryzen 8000 для настольных ПК, рабочих станций и недорогих серверов. Эти чипы с сокетом AM5 будут сочетать архитектуру процессора Zen 5 следующего поколения с промежуточным обновлением графической архитектуры, получившей название RDNA 3.5.

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Во время веб-трансляции была опубликована дорожная карта для AM5, охватывающая период с 2022 года. Она показывает последние потуги платформы AM4, где серия Ryzen 5000 сочетает в себе графику Zen 3 и Vega. Текущая серия процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК, включающая ядра ЦП Zen 4 и графику RDNA 3.0, была разумно помещена на 2023 год. Между тем, видно, как AMD впервые подтверждает, что процессоры AMD Ryzen серии 8000 для платформы AM5 дебютируют в 2024 году с процессорными ядрами Zen 5 и графикой RDNA 3.5. Интересно, что в дорожной карте графика указана под названием NAVI, а не RDNA. Возможно, что это является результатом ошибки составлявшего презентацию сотрудника.

Важно отметить, что слайд также подтверждает, что платформа AM5 будет поддерживаться до 2026 года, и мы можем увидеть еще два поколения настольных процессоров Ryzen, прежде чем произойдет смена платформы и переход на новый сокет, который может называться AM6 или не называться.

Предыдущие дорожные карты AMD Ryzen для настольных ПК предполагали, то, что теперь известно под названием Ryzen 8000 с кодовым обозначением «Granite Ridge» (или «Strix Point» для ноутбуков). Кроме того эти чипы будут иметь до 16 процессорных ядер Zen 5 на двух матрицах. Также на кристалле будет расположен графический процессор RDNA 3.5, который, как можно предположить, будет уменьшенным кристаллом Navi 3 для повышения тактовой частоты и эффективности, но с тем же функционалом.

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Интересным аспектом опубликованного слайда является утверждение, что процессоры Ryzen 7000 текущего поколения для платформы AM5 используют графику RDNA 3, но на самом деле чипы, представленные до сих пор, используют RNDA 2.