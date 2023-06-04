За такую цену купить процессор пока можно только на Newegg

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, процессор AMD Ryzen 7 7800X3D наконец-то получил снижение стоимости почти на 10%. В отличие от 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D, 8-ядерная младшая модель была относительно хорошо продаваемой и довольно популярной благодаря своей отличной игровой производительности. У AMD не было причин ранее корректировать цены, но это время наконец пришло.

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Newegg снизил цену на своей странице на eBay всего до 406 долларов, что намного ниже, чем у других ритейлеров. Те, кто не хочет заказывать на Newegg, все еще могут посмотреть процессор на MicroCenter, где он теперь стоит 419 долларов. Предложение от MicroCenter на самом деле немного более интересно для тех, кто также ищет новую материнскую плату. Это связано с тем, что цена процессора будет снижена еще на 20 долларов после добавления в корзину материнской платы, что опускает цену процессора до 399 долларов.

Цена флагманского Ryzen 9 7950X3D составляет 670 долларов на Amazon, Newegg и MicroCenter, но стоимость в Newegg на eBay составляет всего 627 долларов. Это, без сомнения, заметное изменение по сравнению с рекомендованной ценой в конце февраля в 699 долларов.

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В любом случае все процессоры линейки X3D теперь доступны примерно на 10% дешевле по сравнению с тем, сколько они стоили при запуске, хотя это не централизованное снижение цен от AMD, а скорее скидка некоторых розничных продавцов.