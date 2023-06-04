Об этом свидетельствуют записи совместимости новых версий BIOS для материнских плат с сокетом LGA 1700

Инсайдеры и люди, имеющие доступ к ранним образцам оборудования, теперь могут запускать тесты будущих процессоров на материнских платах Gigabyte. Предстоящая поддержка Intel Raptor Lake Refresh, которая может появиться уже в сентябре, была добавлена на некоторые материнские платы Gigabyte с сокетом LGA1700.

реклама

Новый BIOS был выпущен после череды недавних сообщений о серьезной уязвимости прошивки материнских плат Gigabyte, которая может позволить злоумышленникам загружать программное обеспечение без его проверки. Компания была вынуждена усилить безопасность, внедрив новые меры безопасности. Обновления уже выпущены для материнских плат на чипсетах Intel 600/700 и AMD 400/500, а исправление для серий Intel 400/500 и AMD 600 также находится в разработке.

Это обновление также обеспечивает поддержку процессоров Intel следующего поколения. Журнал изменений микропрограммы не объясняет, с какими типами ЦП эта микропрограмма может работать. Поскольку для сокета LGA 1700 не ожидается ничего нового, кроме Raptor Lake Refresh (также известных как серия 14-го поколения Core), то это не может быть чем-то другим.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр -20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Ожидается, что процессоры Intel Raptor Lake Refresh будут иметь более высокие тактовые частоты процессора и памяти. Производители материнских плат уже начали подготовку своих линеек к новой серии, представив усовершенствованные материнские платы на чипсете Z790 с поддержкой сетей Wi-Fi7 и 5 GbE по умолчанию. Однако указанная выше материнская плата не является high-end версией. Это подтверждает, что у пользователей не должно быть проблем с запуском новых процессоров Intel на существующих сериях материнских плат, включая первое поколение LGA1700, включая упомянутую B660M AORUS Elite.