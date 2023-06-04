Инсайдеры и люди, имеющие доступ к ранним образцам оборудования, теперь могут запускать тесты будущих процессоров на материнских платах Gigabyte. Предстоящая поддержка Intel Raptor Lake Refresh, которая может появиться уже в сентябре, была добавлена на некоторые материнские платы Gigabyte с сокетом LGA1700.
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Новый BIOS был выпущен после череды недавних сообщений о серьезной уязвимости прошивки материнских плат Gigabyte, которая может позволить злоумышленникам загружать программное обеспечение без его проверки. Компания была вынуждена усилить безопасность, внедрив новые меры безопасности. Обновления уже выпущены для материнских плат на чипсетах Intel 600/700 и AMD 400/500, а исправление для серий Intel 400/500 и AMD 600 также находится в разработке.
Это обновление также обеспечивает поддержку процессоров Intel следующего поколения. Журнал изменений микропрограммы не объясняет, с какими типами ЦП эта микропрограмма может работать. Поскольку для сокета LGA 1700 не ожидается ничего нового, кроме Raptor Lake Refresh (также известных как серия 14-го поколения Core), то это не может быть чем-то другим.
Ожидается, что процессоры Intel Raptor Lake Refresh будут иметь более высокие тактовые частоты процессора и памяти. Производители материнских плат уже начали подготовку своих линеек к новой серии, представив усовершенствованные материнские платы на чипсете Z790 с поддержкой сетей Wi-Fi7 и 5 GbE по умолчанию. Однако указанная выше материнская плата не является high-end версией. Это подтверждает, что у пользователей не должно быть проблем с запуском новых процессоров Intel на существующих сериях материнских плат, включая первое поколение LGA1700, включая упомянутую B660M AORUS Elite.