Об этом свидетельствует видео с экскурсией на фабрике по производству видеокарт от оверклокера Der8auer

Знаменитый оверклокер Der8auer получил возможность посетить завод PowerColor и понаблюдать вблизи за процессом сборки видеокарты.

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Такие экскурсии обычно не проводятся для рядовых пользователей, но, похоже, компании нечего было скрывать. Кроме того часть экскурсии показывает, как PowerColor улучшила процесс нанесения термопасты. Компания явно хотела показать, какие изменения были реализованы после недавних отчетов о проблемах с перегревом в её видеокартах.

Как известно, у компании были сомнительные методы нанесения термопасты на ускорители серии Radeon RX 7900, что могло привести к повышению температуры графического процессора. Процесс, который выполнялся вручную, теперь заменен более сложными методами. В настоящее время компания использует трафареты, и этот процесс позволяет получить однородный слой пасты на кристалле, хотя он по-прежнему выполняется вручную. Но оверклокер также показал новую машину, которая в настоящее время тестируется и может выполнять эту задачу автоматически.

Само видео является интригующим для энтузиастов в области графических процессоров. Такие компании, как PowerColor, редко предоставляют полный доступ к своему производству для защиты дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, предотвращения возможной утечки конфиденциальной информации и просто потому, что они используют процессы, которые другие компании еще не внедрили. В любом случае, это видео обязательно к просмотру тем, кто никогда не видел, как производятся графические карты

Конечно сам GPU не производится PowerColor. По сути, в видео можно наблюдать, как графические процессоры доставляются на сборочный конвейер и насколько строги требования к температуре и влажности для таких компонентов.

Особенно интересной частью видео является процесс тестирования перед упаковкой для отправки в магазины и склады. Карты, выбранные из каждой партии, тестируются в течение 24 часов.

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Судя по видео, PowerColor использует четыре приложения для стресс-теста: Unigine Heaven, Furmark, 3DMark 13 и 3DMark 06. Предположительно, потому что каждое программное обеспечение предлагает разные типы рабочих нагрузок, которые PowerColor определила, как наиболее вероятные. Пока выполняются эти тесты, PowerColor собирает данные о температуре графического процессора, скорости вращения вентилятора, тактовой частоте графического процессора и памяти, а также напряжениях.