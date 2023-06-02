Новинка среднего уровня получит чипсет Snapdragon 6 Gen 1 и до 512 ГБ памяти

На этой неделе компания Honor представила в Китае смартфоны Honor 90 и 90 Pro, отличающиеся мощными характеристиками и отличным дисплеем. Хотя эти два телефона еще не выпущены за пределами Китая, похоже, что компания также работает над новой моделью среднего класса серии X. Honor X50 уже был замечен в базе данных TENAA с полными характеристиками, а теперь он получил национальный сертификат качества Китая, намекая на то, что устройство стало ещё на шаг ближе к запуску.

реклама

Мобильный телефон Honor X50 с номером модели ALI-AN00 успешно прошел национальную сертификацию качества. В списке указано, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 35 Вт и предлагает возможность подключения 5G.

Согласно базе данных TENAA, смартфон имеет размеры 163,75,5 x 7,98 мм и весит 185 граммов. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K+ (2652 x 1200 пикселей) и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Honor X50 будет доступен в версиях со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея с номинальной емкостью 5700 мАч.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Honor X50, скорее всего, будет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 6 Gen 1, которая представляет собой чипсет среднего класса, недавно выпущенный Qualcomm. Ранее на этой неделе этот процессор появился в составе смартфона Moto G Stylus 2023. Процессор использует 4 ядра Cortex-A78 в качестве основных с частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. По сравнению с предыдущим поколением эта конфигурация обеспечивает повышение производительности на 40%.