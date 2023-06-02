На этой неделе компания Honor представила в Китае смартфоны Honor 90 и 90 Pro, отличающиеся мощными характеристиками и отличным дисплеем. Хотя эти два телефона еще не выпущены за пределами Китая, похоже, что компания также работает над новой моделью среднего класса серии X. Honor X50 уже был замечен в базе данных TENAA с полными характеристиками, а теперь он получил национальный сертификат качества Китая, намекая на то, что устройство стало ещё на шаг ближе к запуску.
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Мобильный телефон Honor X50 с номером модели ALI-AN00 успешно прошел национальную сертификацию качества. В списке указано, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 35 Вт и предлагает возможность подключения 5G.
Согласно базе данных TENAA, смартфон имеет размеры 163,75,5 x 7,98 мм и весит 185 граммов. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K+ (2652 x 1200 пикселей) и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Honor X50 будет доступен в версиях со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея с номинальной емкостью 5700 мАч.
Honor X50, скорее всего, будет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 6 Gen 1, которая представляет собой чипсет среднего класса, недавно выпущенный Qualcomm. Ранее на этой неделе этот процессор появился в составе смартфона Moto G Stylus 2023. Процессор использует 4 ядра Cortex-A78 в качестве основных с частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. По сравнению с предыдущим поколением эта конфигурация обеспечивает повышение производительности на 40%.