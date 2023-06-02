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В сети появилось изображение графического процессора Intel Ponte Vecchio
Кроме того Supermicro показала свой сервер на базе восьми GPU Intel Ponte Vecchio
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 Хотя разговоры об Intel Ponte Vecchio ходят уже более трех лет, мало кто видел этот продукт, основанный на дизайне PVC, в реальности. На Computex компания Supermicro решила исправить это упущение и продемонстрировала свою 8-процессорную графическую систему X13 8U Ponte Vecchio для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, а также сам вычислительный графический процессор.

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 Графический процессор Intel Ponte Vecchio представляет невероятно сложную систему с числом транзисторов более 100 миллиардов (без учета памяти) и общей площадью кристалла 2330 мм². Конструкция PVC представляет собой 47 плиток, включающих вычислительные плитки, плитки кэша Rambo, плитки Xe Link и чипы памяти HBM2E, соединенные между собой с помощью передового моста Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) и Foveros. Плитки изготавливаются с использованием различных технологических процессов, а затем собираются воедино.

 Сам сервер Supermicro X13 8U основан на двух масштабируемых процессорах Xeon Sapphire Rapids 4-го поколения мощностью до 350 Вт, которые соединены с 32 слотами DIMM, а также поддерживают до 20 2,5-дюймовых SSD (12 NVMe, 8 SATA) с возможностью горячей замены.

 В то время как Intel Ponte Vecchio чрезвычайно сложен внутри, он выглядит довольно просто в своем форм-факторе, но с огромным радиатором сверху. Учитывая тот факт, что этот монстр со 100 миллиардами транзисторов рассчитан на мощность 600 Вт, он оснащен сложным модулем регулирования напряжения, включающим в себя два высокопроизводительных преобразователя, каждый из которых отвечает за свою «половину» транзисторов. Стоит отметить, что AMD Instinct MI250X использует только один высокопроизводительный преобразователь, хотя он рассчитан на мощность 550 Вт. Между тем, слот OAM может обеспечивать мощность до 700 Вт, поэтому он, скорее всего, был разработан с учетом запаса на будущее.

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 Что касается радиаторов, то они имеют по семь медных тепловых трубок и десятки алюминиевых ребер, поэтому даже их конструкция является довольно сложной.

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