Видеокарты от Intel в последнее время получают всё больше внимания от партнеров. Новым производителем видеокарт Arc на базе графических процессоров Intel теперь стала тайваньская компания Biostar, которая сейчас предлагает графические ускорители AMD Radeon и NVIDIA GeForce. Первый графический ускоритель Arc от Biostar, по-видимому, будет бюджетной моделью Arc A380.
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Первыми фотографиями этой видеокарты поделился редактор портала Wccftech Хасан Муджтаба, который заметил ускоритель на стенде Biostar на мероприятии Computex 2023. На нем показана карта небольшого размера с форм-фактором Mini-ITX, одним вентилятором и алюминиевым радиатором. Это очень простая модель, ничем не выделяющаяся среди подобных ей карт начального уровня без каких-либо дополнительных функций.
Что важно отметить, Biostar теперь станет четвертой компанией, предлагающей графические процессоры всех трех основных поставщиков. На данный момент только Gigabyte и MSI выпустили на рынок графические процессоры Radeon, GeForce и Arc, а Acer только что объявила, что работает над серией Radeon.
Пока Biostar не представила никаких других графических процессоров Arc, но новички в каких-либо сегментах обычно начинают с производства самых дешевых моделей.