Пока информация содержит только номера четырех моделей из базы данных IMEI

В сети появились первые конкретные признаки грядущих смартфонов серии Xiaomi 14 благодаря базе данных IMEI. GSMChina нашла четыре номера моделей смартфонов, два из которых относятся к китайским моделям, а два — к глобальным аналогам. Как показано на снимках экрана ниже, Xiaomi готовит модели 23127PN0CG и 23127PN0CC, которые называются Xiaomi 14, а также 23116PN5BG и 23116PN5BC, являющиеся глобальной и китайской версией Xiaomi 14 Pro.

реклама

Как правило, номера моделей Xiaomi относятся к тому времени, когда компания собирается выпустить устройство. Таким образом 2311 и 2312 говорят о том, что Xiaomi должна выпустить новые флагманы в ноябре или декабре. Согласно Digital Chat Station серия Xiaomi 14 дебютирует в ноябре, на месяц раньше, чем Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в прошлом году. Однако нет гарантии, что Xiaomi 14 или Xiaomi 14 Pro будут доступны по всему миру в тот период периода. Предыдущие глобальные релизы флагманских смартфонов Xiaomi происходили через несколько месяцев после выхода в Китае.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Неудивительно, что Digital Chat Station ожидает, что Xiaomi оснастит свои флагманы следующего поколения чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, который станет основой всех флагманов производителей смартфонов будущего года. Инсайдер также упоминает «N7», сокращенное кодовое имя для другой модели серии Xiaomi 14, у которой якобы нет прямого предшественника. Никаких других подробностей о «N7» пока нет, а также о том, будет ли он выпущен на глобальном рынке.