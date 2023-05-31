Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сети появилось упоминание смартфонов серии Xiaomi 14
Пока информация содержит только номера четырех моделей из базы данных IMEI
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

 В сети появились первые конкретные признаки грядущих смартфонов серии Xiaomi 14 благодаря базе данных IMEI. GSMChina нашла четыре номера моделей смартфонов, два из которых относятся к китайским моделям, а два — к глобальным аналогам. Как показано на снимках экрана ниже, Xiaomi готовит модели 23127PN0CG и 23127PN0CC, которые называются Xiaomi 14, а также 23116PN5BG и 23116PN5BC, являющиеся глобальной и китайской версией Xiaomi 14 Pro.

реклама

 Как правило, номера моделей Xiaomi относятся к тому времени, когда компания собирается выпустить устройство. Таким образом 2311 и 2312 говорят о том, что Xiaomi должна выпустить новые флагманы в ноябре или декабре. Согласно Digital Chat Station серия Xiaomi 14 дебютирует в ноябре, на месяц раньше, чем Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в прошлом году. Однако нет гарантии, что Xiaomi 14 или Xiaomi 14 Pro будут доступны по всему миру в тот период периода. Предыдущие глобальные релизы флагманских смартфонов Xiaomi происходили через несколько месяцев после выхода в Китае.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

 Неудивительно, что Digital Chat Station ожидает, что Xiaomi оснастит свои флагманы следующего поколения чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, который станет основой всех флагманов производителей смартфонов будущего года. Инсайдер также упоминает «N7», сокращенное кодовое имя для другой модели серии Xiaomi 14, у которой якобы нет прямого предшественника. Никаких других подробностей о «N7» пока нет, а также о том, будет ли он выпущен на глобальном рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 13 #imei #xiaomi 14
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
Xiaomi выпустила Redmi Note 12T Pro с чипсетом Dimensity 8200 Ultra
Анонсированы смартфоны Vivo S17 с изогнутыми экранами с частотой 120 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
22
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
44
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать влиять на мировую экономику
6
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
12
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
15
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
18
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
6
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
Тегеран заявил о готовности продемонстрировать собственную гиперзвуковую ракету
3
За последние дни в Киеве был уничтожен ещё один комплекс Patriot — Минобороны
10
Глава NVIDIA заявил, что с искусственным интеллектом каждый человек может стать программистом
20
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
13
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
8
Представлен смартфон Nubia N5 на процессоре Unisoc T770 и с камерой 50 Мп
+
Дрон-камикадзе "Ланцет-3" успешно отработал по трехкоординатной РЛС 36Д6 украинского комплекса С-300
2
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2
Французский отставной военнослужащий объяснил бесполезность САУ CAESAR в Украине
3

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
51
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
87
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
11
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
5
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
Как выросла стоимость ПК-гейминга
60
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
1
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2

Сейчас обсуждают

Anatoliy Seryakov
00:10
Еще Байрактары были .. Какая разница, что поставят хозяева пятачкам ? "Техника в руках дикаря - груда металлолома".
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
Дмитрий Сметанин
00:09
Заглот, рекомендованная цена rx 6650 xt, была 399 баксов на старте продаж. Рекомендованая цена rx 7600—269 баксов. Это обычная 7600, без xt, без 50. Ты совсем поехавший
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
xorek
00:08
Не заметил никаких сложностей в мае 2023 г., все как обычно. Есть бои с высокорейтинговыми игроками, тогда сливаешься в чистую, есть с низкоуровневыми, тогда все тащишь.
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
Kutuz
23:57
Вам видимо с контекстной рекламой повезло больше - у меня ни разу, вообще только за пару дней до начала только узнал, что будет))
Репортаж с Geek Picnic 2023
Magnum79
23:56
Да какой там! Против российского хлама банки с огурцами идут - только успевай кидать!
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
Михаил Barash Андреев
23:54
Ну, это протекционизм и это нормально. Другое дело, что обновлённый жигуль Vesta, как бы, в самой нищей комплектации 1,24 млн стоит при заявленном импортозамещении в 80 % (не помню точно сколько, но д...
Обновлённый китайский седан Changan Eado Plus вышел в РФ, цены стартуют с 2,2 млн рублей
Nacvark
23:53
при рождении Геóрг Багрáтович Курехя́н
Украинские спец. службы будут расследовать подозрение Зеленского в совершении гос. измены
Nacvark
23:52
В украинском законодательстве есть понятие "подозрение", поэтому так и говорят - расследовать подозрение, объявить подозрение.
Украинские спец. службы будут расследовать подозрение Зеленского в совершении гос. измены
salixa66
23:47
Нет не вброс, но твоему мозгу это не обьяснишь
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Михаил Радзимовский
23:46
Чем гуще трава, тем легче косить
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем