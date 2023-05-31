Смартфон пока доступен только в Китае по цене от 226 долларов

Сегодня компания Xiaomi выпустила Redmi Note 12T Pro, свой второй смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Первым стал недавно вышедший CIVI 3. Redmi Note 12T Pro является второй моделью серии Redmi Note 12, которая Xiaomi выпустила в этом месяце, а Redmi Note 12R Pro дебютировал почти четыре недели назад. Хотя две модели Redmi Note 12 выглядят одинаково, они различаются по большинству ключевых характеристик, например, Redmi Note 12R Pro использует чипсет начального уровня Snapdragon 4 Gen 1.

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По информации Xiaomi Redmi Note 12T Pro оснащен 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2460 x 1080 пикселей с частотой обновления до 144 Гц. Дисплей может изменять частоту обновления в 7 шагов от 30 Гц до 48 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Кроме того панель имеет максимальную яркость 650 нит, сертификаты HDR10 и Dolby Vision.

Смартфон оснащен оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флэш-накопителем UFS 3.1. За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Как и ожидалось, Redmi Note 12T Pro также оснащен основной камерой на 64 МП, сверхширокоугольной камерой на 8 МП, макрокамерой на 2 МП и фронтальной камерой на 16 МП. Смартфон поставляется с MIUI 14 на базе Android 13 по начальной цене от 226 долларов в Китае. К сожалению, еще неизвестно, будет ли Xiaomi предлагать устройство на других рынках. Redmi Note 12T Pro будет представлен в четырех версиях:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти за 1599 юаней (~ 226 долларов);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за 1699 юаней (~ 240 долларов);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за 1799 юаней (~ 254 доллара);

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12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти за 1999 юаней (~ 282 доллара).